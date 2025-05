Philps Evnia 25M2N5200P, monitor per gamer a basso costo

ll monitor Philips Evnia è progettato per i gamer che cercano alte prestazioni ma con uno sguardo al portafoglio. Si tratta di un display da 24,5 pollici. Ha 4 porte USB, due delle quali per la ricarica rapida, 2 HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e un jack da 3,5 mm. Manca l'uscitaUSB-C. Il design è moderno e funzionale. Il supporto facile da montare è regolabile in altezza, rotazione e inclinazione. Permette anche l'orientamento in modalità verticale.