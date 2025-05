AI Week 2025 a Milano: programma, eventi e ospiti attesi

Edizione dopo edizione, la manifestazione è diventata un evento di portata internazionale che arrivato al 6° anno ha ampliato l’offerta e, proprio per questo, si è trasferita in una delle strutture fieristiche più moderne e attrezzate d’Europa

Domani prenderà il via la sesta edizione della Ai Week, un evento di portata internazionale completamente dedicato alla tecnologia più discussa del momento, l’intelligenza artificiale. Il programma prevede due fasi: una da remoto, il 12, il 15 e il 16 maggio, a cui sarà possibile partecipare attraverso l’App Ai Play. Il 13 e il 14 maggio invece, saranno le due giornate in presenza e, per l’occasione, Milano Rho Fiera che ospita l’evento diventerà la capitale europea dell’intelligenza artificiale.

I numeri di questa edizione

In occasione delle due giornate in presenza ci saranno ben 10 palchi in contemporanea tra main stage, tech stage, workshop e stand-up corner. Tra le novità in programma una serie di interventi e persino workshop a tema intelligenza artificiale e salute, i quali sono frutto dell’accordo strategico siglato di recente con la Federazione delle Società Medico-scientifiche italiane (Fism). Sono attesi oltre 15mila partecipanti, tra manager e imprenditori, quasi 300 speaker internazionali, 170 sponsor, 50 postazioni di networking B2B e più di 150 demo dimostrative.