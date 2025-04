4 videogiochi: Ninja Five-O, Xenoblade Chronicles, WWE 2K25, Croc Legend

Per la rubrica di aprile abbiamo scelto ben tre titoli su quattro non nuovissimi ma che sicuramente hanno affascinato e terranno ancora incollati i videogiocatori davanti alla console. Ecco la nostra speciale rassegna dei titoli

Ninja Five-O

Ninja Five-O è un affascinante ritorno al passato per gli appassionati di giochi retrò. Originariamente pubblicato per GameBoy Advance nel 2003, questo action platform è stato aggiornato per le console moderne e PC, mantenendo il suo fascino classico. Il gameplay di casa Konami è dinamico e coinvolgente, con una varietà di attacchi e abilità. C'è la modalità Time Trial, la possibilità di salvare e caricare i progressi in qualsiasi momento e la funzione rewind, rendono il gioco più accessibile e divertente.