Quad Lock lancia una borraccia hi-tech: il MAG Bottle Mount

L’azienda specializzata in cover e accessori per smartphone lancia un prodotto che unisce idratazione e un supporto per il cellulare

L’australiana Quad Lock, famosa per i suoi accessori ultra-resistenti per smartphone (qui la nostra recensione dei più interessanti) ha presentato MAG Bottle Mount, una bottiglia in acciaio inossidabile ad alte prestazioni con isolamento integrato e sistema di montaggio magnetico. Progettata per il movimento, questa bottiglia - spiegano - è il compagno ideale per escursioni, spostamenti, allenamenti e molto altro. MAG Bottle Mount non è però solamente una bottiglia: sul tappo integra, infatti, un adattatore che permette agli utenti di attaccare magneticamente il proprio telefono.

Idratazione e funzionalità Hands-Free Realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità con isolamento "a doppia parete", la bottiglia mantiene le bevande fredde fino a 24 ore o calde fino a 12. Si presenta robusta per le attività all'aperto ma anche elegante per l'uso quotidiano, da portare in ufficio. Il sistema di montaggio magnetico Quad Lock MAG consente di attaccare il telefono in modo semplice e sicuro, offrendo una soluzione pratica per seguire allenamenti o catturare momenti durante le escursioni.