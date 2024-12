Di certo non si tratta di un prodotto per gli amanti dell’avventura, ma è un gadget utile per chi già usa Quad Lock in auto, in moto o in bici e poi va a lavorare in ufficio. Il Kit per scrivania consente quando si è al tavolo di lavoro di tenere il telefono ben fissato e stabile, orientato in orizzontale o in verticale. Un prodotto che abbiamo trovato molto utile per leggere le notifiche sul telefono durante le lunghe giornate di lavoro ma soprattutto come supporto per tenere il telefono fisso durante le videochiamate o le riunioni. Prezzo da 65 euro.