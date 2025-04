Coyote, si aggiorna l’app per la navigazione stradale: tutte le novità

Prima di pubblicare questa recensione abbiamo utilizzato Coyote per circa due settimane sia durante alcuni viaggi in auto sia durante i normali spostamenti in città e possiamo dirci certamente soddisfatti della gestione delle allerte e anche della navigazione. Molto utile, ad esempio, poter leggere la velocità media in tempo reale nei tragitti coperti da tutor oppure essere avvertiti per tempo della presenza di semafori con telecamera o di operai al lavoro sulla strada. Qualcosa da migliorare, a nostro avviso, sulla traduzione in italiano (la voce ad esempio dice “tra uno kilometro girare a destra”) e sulla cartografia che in un’occasione non abbiamo trovato aggiornata.