MOVA P50 Pro Ultra, molto più di un robot aspirapolvere

Utilizzando il robot, abbiamo avuto modo di testare la sua abilità di pulizia anche in zone con tappeti e ostacoli (ad esempio abbiamo posizionato uno stendibiancheria e una borsa, entrambi sono stati rilevati e superati senza alcun problema). Per quanto riguarda la pulizia dei tappeti, il robot li riconosce automaticamente (si può scegliere di lasciare i moci nella stazione di ricarica oppure può aspirare sollevandoli, aspirare e lavare o evitarli completamente). Il superamento delle soglie di 22 m consente una pulizia senza ostacoli, i percorsi che segue risultano molto ottimizzati. Abbiamo inoltre verificato che la mappatura della casa è molto precisa e per un piano di circa 70 mq ha richiesto è stata completata in circa 15 minuti (il robot ha effettuato molti giri per cercare di essere il più preciso possibile). Provandolo ad un piano superiore invece abbiamo notato che rileva perfettamente il vuoto e ha evitato la caduta in cima alle scale. Il robot può funzionare anche al buio grazie alla luce frontale. Per quanto riguarda i tempi, è molto veloce: ha impiegato circa 25 minuti per aspirare e lavare un ambiente di circa 30 mq in modalità automatica.