Google presenta il nuovo Pixel 9a, potente e a un prezzo conveniente

Abbiamo provato in anteprima Google Pixel 9a con uno degli ingegneri di Google che lavorano allo sviluppo del sistema fotografico, Isaac Reynolds, che ci ha mostrato le caratteristiche principali di questo telefono: “Partendo dal comparto fotografico, l’abbiamo ridisegnato - ci spiega - in modo da dare un nuovo design al telefono, con un lato posteriore completamente piatto e i bordi arrotondati. Per la prima volta nella serie "a" la nostra fotocamera permette adesso di registrare video o scattare bellissime foto in modalità macro, avvicinandosi al soggetto e ottenendo uno splendido effetto sfocato, come accade già con fotocamere molto più costose. E in generale - continua - è un telefono fatto per durare grazie ai sette anni di aggiornamenti e a un prezzo davvero conveniente”. Pixel 9a è dunque un ottimo telefono di fascia media che ha però moltissime caratteristiche dei telefoni di fascia alta, ideale per gli amanti delle foto, per chi lavora, per chi viaggia, per chi vuole sperimentare le ultime funzionalità di intelligenza artificiale. Ed è certamente il telefono ideale per chi vuole tante funzionalità senza spendere una cifra spropositata: il prezzo consigliato parte infatti da 549 euro. Inclusi sette anni di aggiornamenti funzionalità (i cosiddetti Pixel Drop) e di sicurezza. Inoltre Google con l’acquisto offre anche tre mesi di Google One, 3 mesi di YouTube Premium, sei mesi di Fitbit premium.