Monitor professionali ProArt di ASUS, la nostra prova

Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, un cavo DisplayPort e un cavo USB-C/Thunderbolt per la massima compatibilità con il maggior numero possibile di pc e fonti video. Noi abbiamo collegato il monitor attraverso un collegamento USB-C a un Mac Mini e la compatibilità è stata immediata. La porta USB-C, in particolare, oltre a consentire la connettività video permette trasferimenti veloci di dati e un’erogazione di potenza di 96W per ricaricare i dispositivi tramite un unico cavo. Presenti poi la porta DisplayPort 1.4, la porta HDMI e il jack per le cuffie. Il monitor si comporta anche da hub USB quando connesso al computer con la USB-C: tutto quello che viene collegato (hard-disk esterni, smartphone, webcam, stampanti, etc) viene identificato in maniera immediata dal computer. Il monitor permette anche agli utenti di collegare in cascata più schermi da un’unica sorgente video (DisplayPort Daisy-chain).