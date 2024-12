ASUS ProArt PZ13, il laptop per gli amanti dell’avventura

ASUS ProArt PZ13 ci ha sorpreso in termini di prestazioni, di batteria, di opzioni che è possibile attivare. E dobbiamo ammettere che il pc è estremamente silenzioso anche durante le attività più impegnative. I pochi lati negativi che abbiamo messo in luce non sono insormontabili e questo pc è davvero l’ideale per coloro che fanno molti spostamenti, che hanno bisogno di lavorare tra ufficio, stazioni, aeroporti o per “creator” come fotografi o videomaker che lavorano spesso all’aperto. Peccato manchi una versione con connettività 5G. Il prezzo di listino non è basso ma a nostro avviso è in linea con le prestazioni offerte: ASUS ProArt PZ13 costa 1.499 euro.