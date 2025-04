Freo Z10 Ultra, il nuovo robot delle pulizie di Narwal

Introduzione

Freo Z10 Ultra è il nuovo robot aspirapolvere di Narwal che sfrutta la tecnologia AI. Le sue caratteristiche principali includono il sistema NarMind Pro per la pulizia adattiva, la tecnologia DeepClean per rilevare e adattarsi ai diversi tipi di sporco e il sistema anti-groviglio per prevenire l'intreccio di peli nelle spazzole. Si può avere in due colorazioni: Space Grey e Galaxy Silver. Lo abbiamo provato, ecco le nostre impressioni.