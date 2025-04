Attacchi hacker in aumento del 28%: quali sono i rischi

Introduzione

Nel secondo semestre del 2024 gli attacchi informatici sono aumentati del 28%. Sale anche il numero dei Paesi colpiti (+9,1%). Gli Stati Uniti sono al primo posto seguiti da Canada e Regno Unito. L’Italia scende al quinto posto. Diminuiscono le attività dei grandi gruppi criminali come LockBit, ma le nuove gang operano come vere “imprese” e sono sempre più pericolose: addestrano l’IA a negoziare i riscatti con le vittime via chat, e usano i social network. Ecco cosa emerge dal “Risk Report 2024” di Tinexta Cyber.