Creative presenta Stage Pro, il sistema audio 2.1 accessibile a tutti

Il sistema audio è dotato di una tecnologia SuperWide, che crea un effetto surround che convince anche senza altoparlanti posteriori. In particolare, la modalità Near Field (consigliata per un uso da scrivania, per il gaming) avvolge con il suono l’ascoltatore; la modalità Far Field (consigliata per ambienti ampi come salotti) espande invece il suono e riempie l’ambiente.