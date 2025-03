Phishing e smartphone smarriti, Revolut rafforza la sicurezza

La banca digitale Revolut ha annunciato tre nuovi miglioramenti al suo hub di sicurezza per aiutare i clienti a proteggere i propri fondi in caso di smarrimento del telefono o di una truffa. Nuove funzionalità che, spiegano, sono state sviluppate in risposta al recente aumento dei furti di smartphone e alle continue minacce di frode tramite phishing.

Le nuove funzionalità

La prima novità che apparirà all'interno dell'hub di sicurezza Revolut Secure si chiama "Dispositivo smarrito": in caso di smarrimento o furto del telefono, per proteggere il dispositivo (e il cliente) viene introdotta la possibilità di agire rapidamente limintando l'accesso. Il cliente può visitare un’apposita pagina web per segnalare il dispositivo smarrito: a quel punto si potranno bloccare le carte e modificare i codici di sicurezza. Inoltre, viene implementata l’autenticazione a più fattori, inclusi i controlli biometrici, per offrire ai clienti una tranquillità ancora maggiore e tramite notifica sarà possibile essere avvertiti in caso di qualsiasi acesso al proprio account da un altro dispositivo. I "Limiti di transazione", invece, consentono di impostare restrizioni sui propri conti, pagamenti con carta e trasferimenti, che vengono reimpostati ogni 24 ore: funzione utile perché impedisce ai criminali di svuotare rapidamente un conto; per superare i limiti impostati viene richiesto un controllo di sicurezza biometrico.

Minacce informatiche in crescita

Secondo i dati di Assoutenti, segnalano da Revolut, ogni anno in Italia vengono smarriti o rubati un milione di smartphone, mentre il phishing continua ad essere una delle principali minacce e rappresenta il 29 per cento delle segnalazioni ricevute dalla Polizia Postale nel 2024. "Grazie all'implementazione di queste nuove funzionalità - spiega Woody Malouf, responsabile Financial Crime di Revolut - siamo in grado di proteggere ulteriormente il denaro dei nostri clienti nel caso in cui vengano presi di mira da criminali spietati".