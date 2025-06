App Store di Apple, nel 2024 generati 1.300 miliardi di dollari

Presentato uno studio indipendente sui dati economici del 2024 dello store di app di Cupertino. Oltre il 90% delle vendite non ha comportato commissioni per Apple. Crescono app, innovazione e opportunità

Nel 2024 l’ecosistema globale dell’App Store di Apple ha facilitato vendite e transazioni per un valore di 1.300 miliardi di dollari, confermandosi, spiegano da Cupertino, un’opportunità importantissima per gli sviluppatori per farsi conoscere e ottenere ricavi. A calcolarlo, uno studio di due economisti, il professor Andrey Fradkin della Boston University Questrom School of Business e la dottoressa Jessica Burley di Analysis Group. L’App Store ad oggi integra 1,8 milioni di app e si propone come un marketplace sicuro e fidato, nel quale si sviluppa un ecosistema vibrante, innovativo e dinamico. Di queste transazioni, il 90 per cento è andato nelle tasche degli sviluppatori, sottolineano da Apple.

Crescita globale e innovazione digitale

Lo studio evidenzia una crescita significativa in tutte le regioni del mondo, con le categorie trainanti che sono stati gli strumenti per la creazione di contenuti, i servizi fisici (come la consegna di cibo e la spesa online), i giochi. Le app per la creazione di contenuti digitali hanno visto un aumento costante della spesa da parte degli utenti, grazie anche all’introduzione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i numeri, negli Stati Uniti i pagamenti digitali sono aumentati di sette volte dal 2019, mentre in Cina il commercio elettronico e la spesa alimentare online sono cresciuti di oltre cinque volte. In Europa la consegna di cibo ha superato la crescita di settori già forti come il retail e i viaggi, con una crescita complessiva pari a 2,8 volte dal 2019. Per quanto riguarda l’Italia si contano transazioni per 6,7 miliardi di dollari.

Investimenti e supporto agli sviluppatori

Apple ricorda che prima di pubblicare un’applicazione c’è sempre un processo di revisione che protegge gli utenti, con una persona “reale” che testa l’app, controlla che funzioni correttamente e che “faccia quello che dice”. Basti pensare che solo nel 2024 di 7,7 milioni di app recensite, oltre 1,9 milioni sono state rifiutate, e negli ultimi anni sono stati bloccati oltre 9 miliardi di dollari in transazioni fraudolente. La prossima settimana, in occasione della Worldwide Developers Conference annuale di Apple - spiegano ancora da Cupertino - sviluppatori e sviluppatrici da ogni parte del mondo potranno accedere liberamente a oltre 100 sessioni tecniche per conoscere nel dettaglio le tecnologie e i framework più recenti insieme ai team di esperti Apple.