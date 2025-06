Arrivano i carrelli elevatori smart per spostare le merci

Inforcare un pallet a 17 metri d’altezza in un grande centro di distribuzione è un’operazione molto delicata. A risolvere problemi di questo genere ci ha pensato Robosense, azienda insediata nel Business Innovation Centre di Trentino Sviluppo a Pergine Valsugana (Trento), con il brevetto di SmartFinder, tecnologia con cui i muletti possono operare con assoluta precisione: grazie a una telecamera posizionata all’altezza delle forche e ad alcuni algoritmi di computer vision, il carrello elevatore è in grado di trovare da solo il punto preciso dove inforcare le tasche del pallet, effettuando correzioni derivanti da anomalie nel pavimento e riconoscendo anche in maniera automatica le dimensioni del pallet, variabili in base al modello (UE, UK, USA).