Reolink Argus 4 Pro, videosorveglianza in 4K

B740X è dotata di rilevamento smart, la Argus 4 Pro distingue tra persone, veicoli e animali, riducendo drasticamente i falsi allarmi. Il sistema invia notifiche in tempo reale e consente l’interazione tramite audio bidirezionale. Inoltre, la visione notturna a colori, resa possibile dall’apertura F1.0 e dal sensore da 1/1.8". Grazie al supporto per Wi-Fi 6 dual-band, la videocamera garantisce una connessione stabile e veloce, anche in ambienti con traffico di rete elevato. L’alimentazione può avvenire tramite batteria ricaricabile o con un pannello solare da acquistare a parte. Il design compatto e resistente alle intemperie (IP66) la rende perfetta per ogni tipo di contesto abitativo. Tramite l'app Reolink si gestisce in tranquillità e si possono impostare gli avvisi di sicurezza o creare ad esempio un time-lapse. Si integra con Google Assistant per un comodo controllo vocale. Altra cosa importante è che Argus 4 Pro permette di archiviare tutto nella microSD che si può inserire direttamente nella telecamera senza alcun bisogno di abbonamento.