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Pc, Nvidia sfida Apple e Intel con il nuovo chip Rtx Spark creato con Microsoft

Tecnologia
©Ansa

Il nuovo super processore dovrebbe arrivare a ottobre 2026 con una linea Pc che conterrà oltre 30 laptop e 10 computer desktop. La creazione è stata presentata dal Ceo dell'azienda, Jensen Huang, alla fiera Computex a Taipei, nell'isola di Taiwan

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Nvidia entra nel mercato dei chip per Pc con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei computer fissi e portatili delle principali marche dal prossimo autunno. L'annuncio, riferiscono i media internazionali, è stato fatto dal ceo di Nvidia, Jensen Huang, alla fiera Computex a Taipei, la fiera di elettronica di consumo più importante dell'Asia.

Il Ceo Huang: "Il più efficiente chip per Pc mai costruito"

Il 'superchip' di Nvidia rappresenta una sfida diretta a gruppi come Intel, Qualcomm e Amd, aprendo una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. "Il più efficiente chip per Pc mai costruito", come lo ha definito Huang, sarà utilizzato da Dell, Asus, Hp, Lenovo, Microsoft, Acer e Msi. Il chip, chiamato Rtx Spark e realizzato in collaborazione con Microsoft, è il primo di Nvidia a essere pensato per controllare un Pc. Secondo quanto annunciato, dovrebbe arrivare nei primi computer già il prossimo ottobre. Una scelta che sfida apertamente non solo i vecchi colossi del settore, ma anche Apple e i suoi MacBook Pro. La nuova linea conterrà oltre 30 laptop e 10 computer desktop, la prima "completamente riprogettata e reinventata degli ultimi 40 anni", parola di Huang. 

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