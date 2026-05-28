UBER lancia la nuova funzionalità di sicurezza audio recording

La funzionalità offre ai passeggeri di registrare audio direttamente tramite l'app UBER durante una corsa e scegliere se condividere la registrazione con UBER in caso di segnalazione di un incidente relativo alla sicurezza ascolta articolo

Arriva anche in Italia una nuova funzione di UBER che consente agli utenti di registrare e conservare una traccia audio del viaggio e, in caso di necessità, condividerla direttamente tramite l'app con i sistemi di supporto della piattaforma. La novità, si legge in una nota, è pensata per offrire ai passeggeri maggiore tranquillità e un ulteriore modalità di accesso al supporto direttamente tramite l'app UBER.

La nuova funzione di UBER In pratica, la funzionalità offre ai passeggeri di registrare audio direttamente tramite l'app UBER durante una corsa e scegliere se condividere la registrazione con UBER in caso di segnalazione di un incidente relativo alla sicurezza. Uno strumento per rafforzare serenità e fiducia durante gli spostamenti. Sono i passeggeri a decidere se attivarla o meno e, anche dopo l'attivazione, possono registrare solo premendo manualmente un pulsante durante la corsa. Ogni registrazione è criptata e salvata in modo sicuro sul dispositivo del passeggero, che non può modificarla o condividerla esternamente. UBER, da parte sua, può accedere alle registrazioni solo se inviate dall'utente come parte di una segnalazione relativa alla sicurezza. Tutte quelle non inviate, invece, vengono eliminate automaticamente dopo 14 giorni. Potrebbe interessarti Uber guarda al futuro della mobilità: guida autonoma e taxi volanti