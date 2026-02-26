L'azienda americana specializzata nel trasporto passeggeri e nei servizi di delivery amplia la propria piattaforma potenziando guida autonoma e implementando le prime esperienze con i robotaxi elettrici per la mobilità aerea urbana. Si parte da Dubai entro la fine del 2026 per poi arrivare negli Stati Uniti e anche in Europa

Taxi volanti, auto che guidano da sole. Fantascienza qualche decennio fa che ora si sta delineando come il futuro del mondo dei trasporti. Un futuro prossimo che per Uber si sta già trasformando nel presente della mobilità.

Guida autonoma centrale per Uber Sì perché il colosso americano ha messo al centro la guida autonoma già da diversi anni, credendo fortemente che le tecnologie self-driving, condivise e con powertrain elettriche potranno diventare la nostra quotidianità. A confermarlo, le oltre 25 partnership strette da Uber nel settore e i programmi già attivi in diverse città degli Stati Uniti e in procinto di partire anche nel Vecchio Continente entro l’anno, in particolare in UK, Germania, Svizzera e Spagna, coinvolgendo Londra, Monaco, Zurigo e Madrid. Dalle attività commerciali con le consegne e il delivery al trasporto persone ma non solo. Approfondimento Tesla, guida autonoma FSD salva un automobilista colpito da infarto

Taxi volanti a Dubai dal 2026 In questo senso infatti si inserisce anche Uber Air, il progetto di mobilità aerea urbana che ha come partner Joby Aviation e punta tutto su gli e-VTOL, velivoli a decollo e atterraggio verticale (Electric Vertical Take-off and landing Aircraft), veri e propri taxi volanti elettrici in grado di superare i 300 km/h e di garantire un’autonomia di oltre 160 km con una sola ricarica. Si parte quest’anno da Dubai con l’obiettivo di arrivare negli Usa e anche in Europa. Approfondimento Si può fare una multa a un’auto senza pilota?

Esperienza a portata di click Per l’utente sarà tutto molto semplice: basterà aprire l’app di Uber, selezionare il luogo di destinazione e se disponibile, l’opzione Uber Air comparirà direttamente tra quelle selezionabili per il viaggio includendo anche il servizio Uber Black per raggiungere il vertiporto e l’eventuale destinazione finale. Approfondimento Guida autonoma, Maran (Pd): Italia diventi leader europeo

Robotaxi a guida autonoma ad Abu Dhabi dopo Cina e USA Da Dubai ad Abu Dhabi dove Uber lancerà il primo servizio di robotaxi a guida autonoma senza conducente al di fuori di Stati Uniti e Cina. In questo caso il partner è WeRide con i veicoli self-driving, dotati di oltre 12 sensori, che potranno essere selezionati tramite l’apposita sezione della piattaforma di Uber. Anche in questo caso il progetto è appena all’inizio: dopo gli Emirati Arabj, l’azienda vuole esplanadere il servizio supportato da WeRide in altre 15 città a livello globale, tra le quali anche in Europa. Approfondimento Auto a guida autonoma, cosa fa l’Italia?

La guida autonoma in Italia E l’Italia? Il nostro Paese rimane ancora in stand-by per i taxi a guida autonoma. Per la legislazione ma anche per una serie di complicazioni dovute ad un ambiente nettamente più complesso tra strade più strette, traffico e utenti più vulnerabili da tutelare. Ma il tema rimane comunque d’attualità e sul tavolo delle istituzioni e l’azienda americana ha sottolineato di essere intenzionata a portare l’ecosistema di Uber Autonomous Solution anche nel nostro Paese non appena sarà possibile. Approfondimento Tesla testa guida autonoma a Roma, una Model 3 per le vie del centro