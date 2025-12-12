Offerte Sky
Tesla, guida autonoma FSD salva un automobilista colpito da infarto in Nevada

Tecnologia

L’uomo, residente a Reno, si è sentito male mentre si trovava al lavoro. Impossibilitato a guidare autonomamente, ha attivato il sistema FSD della sua Tesla chiedendo di raggiungere l’ospedale più vicino. Il veicolo ha percorso autonomamente il tragitto fino al pronto soccorso, consentendo al personale medico di intervenire

La tecnologia di guida autonoma FSD (Supervised) di Tesla, sviluppata da Elon Musk, ha permesso a un automobilista statunitense di raggiungere il pronto soccorso in sicurezza, nonostante un improvviso malore dovuto a un infarto. L’uomo, residente a Reno (Nevada), si è sentito male mentre si trovava al lavoro. Impossibilitato a guidare autonomamente, ha attivato il sistema FSD della sua Tesla chiedendo di raggiungere l’ospedale più vicino. Il veicolo ha percorso autonomamente il tragitto fino al pronto soccorso, consentendo al personale medico presente di intervenire immediatamente. Pochi minuti dopo l’arrivo, il paziente ha subito un arresto cardiaco ed è stato salvato. Senza l’intervento del veicolo autonomo, l’uomo avrebbe rischiato la vita aspettando l’arrivo di un’ambulanza. Attualmente si sta riprendendo a seguito di un intervento a cuore aperto eseguito il 14 novembre.

Una persona viaggia a bordo di un veicolo Tesla controllato da una tecnologia di guida completamente autonoma (FSD) (Supervised). Immagine per gentile concessione di Tesla.

Il sistema FSD

Come riportato dallo stesso proprietario sulla piattaforma X, l’auto ha consentito di ridurre i tempi di intervento in una situazione critica: “Il FSD di Tesla mi ha letteralmente salvato la vita e potenzialmente anche quella di altri sulla strada", ha raccontato l'uomo. Il sistema FSD (Supervised) consente al conducente di supervisionare il percorso mentre il veicolo guida autonomamente. In situazioni di emergenza, l’auto può ridurre significativamente i tempi di intervento, migliorando le possibilità di sopravvivenza. Su richiesta, il veicolo può contattare immediatamente i servizi di emergenza e fornire assistenza tramite l’intelligenza artificiale integrata, capace di offrire indicazioni utili in caso di necessità. La tecnologia FSD si integra con le caratteristiche di sicurezza attiva dei veicoli Tesla, progettati per proteggere i passeggeri e assisterli in situazioni critiche.

Tesla, Elon Musk chiede maxi premio. L'appello della presidente
Tesla

Auto

Auto, Tesla Model 3 Standard arriva in Italia: caratteristiche. FOTO

Tesla porta in Italia la nuova Model 3 Standard, proposta a 36.990 euro e con consegne previste da febbraio 2026. L’auto mantiene molte dotazioni tecnologiche ma riduce alcuni elementi interni, con un’autonomia dichiarata di 534 km. Ecco prezzi e caratteristiche

