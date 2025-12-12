Tesla, guida autonoma FSD salva un automobilista colpito da infarto

L’uomo, residente a Reno, si è sentito male mentre si trovava al lavoro. Impossibilitato a guidare autonomamente, ha attivato il sistema FSD della sua Tesla chiedendo di raggiungere l’ospedale più vicino. Il veicolo ha percorso autonomamente il tragitto fino al pronto soccorso, consentendo al personale medico di intervenire
La tecnologia di guida autonoma FSD (Supervised) di Tesla, sviluppata da Elon Musk, ha permesso a un automobilista statunitense di raggiungere il pronto soccorso in sicurezza, nonostante un improvviso malore dovuto a un infarto. L’uomo, residente a Reno (Nevada), si è sentito male mentre si trovava al lavoro. Impossibilitato a guidare autonomamente, ha attivato il sistema FSD della sua Tesla chiedendo di raggiungere l’ospedale più vicino. Il veicolo ha percorso autonomamente il tragitto fino al pronto soccorso, consentendo al personale medico presente di intervenire immediatamente. Pochi minuti dopo l’arrivo, il paziente ha subito un arresto cardiaco ed è stato salvato. Senza l’intervento del veicolo autonomo, l’uomo avrebbe rischiato la vita aspettando l’arrivo di un’ambulanza. Attualmente si sta riprendendo a seguito di un intervento a cuore aperto eseguito il 14 novembre.
Il sistema FSD
Come riportato dallo stesso proprietario sulla piattaforma X, l’auto ha consentito di ridurre i tempi di intervento in una situazione critica: “Il FSD di Tesla mi ha letteralmente salvato la vita e potenzialmente anche quella di altri sulla strada", ha raccontato l'uomo. Il sistema FSD (Supervised) consente al conducente di supervisionare il percorso mentre il veicolo guida autonomamente. In situazioni di emergenza, l’auto può ridurre significativamente i tempi di intervento, migliorando le possibilità di sopravvivenza. Su richiesta, il veicolo può contattare immediatamente i servizi di emergenza e fornire assistenza tramite l’intelligenza artificiale integrata, capace di offrire indicazioni utili in caso di necessità. La tecnologia FSD si integra con le caratteristiche di sicurezza attiva dei veicoli Tesla, progettati per proteggere i passeggeri e assisterli in situazioni critiche.
Approfondimento
