Tesla, guida autonoma FSD salva un automobilista colpito da infarto

L’uomo, residente a Reno, si è sentito male mentre si trovava al lavoro. Impossibilitato a guidare autonomamente, ha attivato il sistema FSD della sua Tesla chiedendo di raggiungere l’ospedale più vicino. Il veicolo ha percorso autonomamente il tragitto fino al pronto soccorso, consentendo al personale medico di intervenire

La tecnologia di guida autonoma FSD (Supervised) di Tesla, sviluppata da Elon Musk, ha permesso a un automobilista statunitense di raggiungere il pronto soccorso in sicurezza, nonostante un improvviso malore dovuto a un infarto. L’uomo, residente a Reno (Nevada), si è sentito male mentre si trovava al lavoro. Impossibilitato a guidare autonomamente, ha attivato il sistema FSD della sua Tesla chiedendo di raggiungere l’ospedale più vicino. Il veicolo ha percorso autonomamente il tragitto fino al pronto soccorso, consentendo al personale medico presente di intervenire immediatamente. Pochi minuti dopo l’arrivo, il paziente ha subito un arresto cardiaco ed è stato salvato. Senza l’intervento del veicolo autonomo, l’uomo avrebbe rischiato la vita aspettando l’arrivo di un’ambulanza. Attualmente si sta riprendendo a seguito di un intervento a cuore aperto eseguito il 14 novembre.