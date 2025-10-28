Tesla, Elon Musk chiede maxi premio. L'appello della presidente

Secondo quanto riportano i media americani, Robyn Denholm ha esortato gli azionisti ad approvare il mega pacchetto retributivo da mille miliardi di dollari proposto dall'azienda per Elon Musk, avvertendo che l'uomo più ricco del mondo potrebbe dimettersi se non venisse accettato
La presidente del consiglio di amministrazione di Tesla ha esortato gli azionisti ad approvare il mega pacchetto retributivo da mille miliardi di dollari proposto dall'azienda per Elon Musk, avvertendo che l'uomo più ricco del mondo potrebbe dimettersi se non venisse accettato. Lo riportano i media americani. La scorsa settimana, durante la conference call sui risultati trimestrali dell'azienda, Musk ha insinuato di non voler dedicare tempo alla costruzione di un "enorme esercito di robot" senza quello che considera un controllo adeguato sull'azienda.
L'appello della presidente
Ieri la presidente di Tesla, Robyn Denholm, ha definito l'imminente voto degli azionisti in un'intervista su X come una "domanda fondamentale" per gli investitori: "Volete mantenere Elon come ceo e motivarlo a guidare Tesla a diventare l'azienda più preziosa al mondo?". Denholm ha affermato che non riuscire a "promuovere un ambiente che motivi Elon" crea il rischio che Musk possa andarsene: "Tesla potrebbe perdere il suo tempo, il suo talento e la sua visione, che sono stati essenziali per offrire straordinari rendimenti agli azionisti".
©Getty
Time, le 100 persone più influenti del 2025: da Trump a Miuccia Prada
Come ogni anno in questo periodo, la rivista statunitense ha pubblicato la lista con le personalità più influenti dell'anno, divise per categorie: artisti, icone, leader, titani, pionieri, innovatori. Ci sono il presidente Usa e il fondatore di Tesla e SpaceX, ma anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. Come sempre, ci sono nomi prevedibili accanto ad altri più sorprendenti