Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pc e notebook, i modelli più attesi in uscita nel 2026. FOTO

Tecnologia fotogallery
10 foto
©Getty

Sono diverse le novità, tra quelle già annunciate e quelle che emergono dalle indiscrezioni, che sono in arrivo il prossimo anno. Attenzione però ai prezzi, che nel 2026 potrebbero registrare un’impennata

Tecnologia: Ultime gallery

Pc e notebook, i modelli più attesi in uscita nel 2026. FOTO

Tecnologia

Sono diverse le novità, tra quelle già annunciate e quelle che emergono dalle indiscrezioni, che...

10 foto

Smartphone, i modelli più attesi in uscita nel 2026. FOTO

Tecnologia

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo importante nel settore, con tante novità previste per i...

12 foto

I migliori meme virali sui social nel 2025. FOTO

Tecnologia

L'elezione di Papa Leone XIV, stranamente somigliante a Claudio Ranieri, il vicepresidente degli...

15 foto

Cyber Monday Amazon 2025, le offerte da non perdere. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Oggi, con il Cyber Monday 2025, si conclude la "Settimana del Black Friday" su Amazon....

10 foto

Cyber Monday 2025, migliori offerte e sconti da non perdere oggi. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Oggi è il Cyber Monday 2025. Smartphone, elettrodomestici e altri prodotti tecnologici sono...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Manovra, voto di fiducia. Salta norma su lavoratori-sottopagati

    Politica

    Proseguono i lavori per l'approvazione della Legge di Bilancio, dopo che ieri il governo ha posto...

    Niente più "sì" a fine dell'inno di Mameli: il decreto di Mattarella

    Politica

    Lo segnala "Il Fatto Quotidiano" facendo riferimento ad un decreto "del 14 marzo 2025, adottato...

    Gaza, Msf: A rischio nostra presenza per regole Israele su ong. LIVE

    live Mondo

    Le nuove misure introdotte da Israele per la registrazione delle organizzazioni non governative...