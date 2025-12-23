Pc e notebook, i modelli più attesi in uscita nel 2026. FOTO

Sono diverse le novità, tra quelle già annunciate e quelle che emergono dalle indiscrezioni, che sono in arrivo il prossimo anno. Attenzione però ai prezzi, che nel 2026 potrebbero registrare un’impennata
- Il 2026 si annuncia come un anno di grandi innovazioni e sviluppi nel settore dei pc: dopo un 2025 segnato dall’espansione dell’intelligenza artificiale nella grande maggioranza dei dispositivi, i prossimi mesi promettono importanti passi avanti nei campi della portabilità e delle performance dei prodotti. Questo ovviamente riguarderà anche le componenti hardware, le cui capacità dovranno necessariamente migliorare per sostenere i serrati sviluppi dell’IA.
- Dunque è necessario tenere d’occhio un’importante informazione: i prodotti in arrivo nel 2026 potrebbero far registrare un aumento generale dei prezzi, poiché i progressi nel campo dell’IA richiedono architetture hardware sempre più sofisticate e performanti. Dunque dispositivi con RAM e memoria incorporata maggiore potrebbero vedere salire anche il costo di listino.
- In ogni caso, ad aprire le danze dei prodotti attesi nel 2026 sarà il CES: dal 6 al 9 gennaio infatti a Las Vegas si tiene il Consumer Electronics Show, l’esposizione che si svolge ormai dal 1967. Nel corso dell’evento saranno presentate le prime importanti novità di quest’anno. E tra i ‘pezzi’ più attesi c’è sicuramente il nuovo chip Panther Lake di Intel, che promette una maggiore potenza associata a minori consumi.
- Tra chi ha già annunciato la propria presenza e l’arrivo di novità proprio al CES c’è ASUS: l’azienda ha infatti fatto sapere che “mostreremo i nostri nuovi prodotti, compresa una nuova lineup di PC AI e altre innovazioni”. Secondo quanto riportato da diverse fonti, ASUS dovrebbe presentare tra le altre cose una nuova generazione di laptop ROG Zephyrus.
- Al Ces2026 potrebbero arrivare anche novità per quanto riguarda Lenovo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la società cinese potrebbe presentare il Legion Pro Rollable, un portatile pensato per i gamer dotato di un display arrotolabile in orizzontale. Il dispositivo dovrebbe arrivare nel 2026, ma non è chiaro se sarà davvero presentato nei prossimi giorni a Las Vegas.
- Passando poi alle indiscrezioni circolate - ma non ancora confermate - online, tra le marche più note di computer portatili, Apple potrebbe portare alcune importanti novità nel 2026. La prima riguarda il suo notebook più performante, il MacBook Pro: l’aggiornamento che dovrebbe arrivare alla fine del prossimo anno dovrebbe vedere l’arrivo di display OLED e minore consumo energetico, a fianco del chip M6 di Cupertino. Potrebbe essere in arrivo anche un nuovo design per i MacBook Pro.
- C’è poi un altro rumor che riguarda possibili novità in arrivo da Cupertino: nel corso del 2026 infatti Apple potrebbe lanciare una versione economica della sua gamma MacBook, destinata al segmento entry-level del mercato. Non è però chiaro quali caratteristiche potrebbe avere un simile dispositivo.
- Anche Microsoft dovrebbe far registrate un’attesa novità nel 2026: il prossimo anno infatti dovrebbe vedere il debutto del chip AMD con architettura ARM, che avrà il nome di ‘Sound Wave’. Questo nuovo prodotto dovrebbe rappresentare il cuore dei nuovi Surface e Surface Pro: entrambi dovrebbero essere caratterizzati da un significativo miglioramento delle performance all-round rispetto ai loro predecessori.
- Guardando ad altre marche, HP potrebbe presentare nel 2026 una nuova generazione del suo portatile pieghevole Spectre, caratterizzato da una migliore batteria e più avanzate soluzioni di IA. Anche l’Omen 17”, soluzione rivolta in particolare ai gamer, potrebbe conoscere un rinnovamento il prossimo anno.
- Infine anche Dell secondo le indiscrezioni si appresta a vivere un 2026 ricco di novità: il XPS 13” Plus, amato da studenti e professionisti, potrebbe vedere una nuova versione dotata di processori Intel di 14esima generazione, con una durata della batteria fino a 15 ore. Per quanto riguarda invece il mondo del gaming, anche l’Alienware M18 potrebbe conoscere una versione aggiornata nel 2026.