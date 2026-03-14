Un collaboratore scolastico di una scuola media in provincia di Catania è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Fotografava le alunne e poi modificava le immagini con l'intelligenza artificiale denudandole (depp-nude) e facendole apparire accanto a lui, come se lo scatto fosse stato fatto mentre erano insieme. L’indagine sviluppata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania trae origine da una segnalazione della organizzazione non governativa statunitense National Centre for Missing Exploited Children (NCMEC) al Centro Nazionale di Contrasto della Pedopornografia On-line (CNCPO) del Servizio Polizia Postale di Roma che ha trasmesso la nota alla Polizia Postale di Catania per gli approfondimenti investigativi. Al momento è ai domiciliari.