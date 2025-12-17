JBL Sense Pro: comfort open‑ear e potenza sonora

I JBL Sense Pro adottano un design open‑ear che non occlude il condotto uditivo, quindi leggere e ideali per un utilizzo prolungato. Le abbiamo testate durante alcune sessioni di running ed è stato piacevole ascoltare la musica con qualità e nello stesso tempo percepire il mondo esterno. Anche rispondere alle chiamate non è stato difficile, nasta dei semplici tocchi. La costruzione è elegante e moderna, con materiali curati e un’ergonomia pensata per rimanere stabili anche durante il movimento.

JBL Sense Pro