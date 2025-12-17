JBL Sense Pro: comfort open‑ear e potenza sonora

Offerte Sky
Introduzione

Abbiamo provato i nuovi auricolari JBL Sense Pro. Sono un ottimo compagno di viaggio sia in relax ma soprattutto quando si usano all'aperto per sport o passeggiate. La soluzione open‑ear avanzata è utile per chi desidera ascoltare musica e rimanere connesso con l'ambiente circostante. Offrono un audio ricco grazie alla tecnologia OpenSound. Facili da usare per chiamate. Ecco le nostre impressioni

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

Design e Comfort

  • Auricolari open‑ear con tecnologia JBL OpenSound

  • Struttura leggera e confortevole

  • Ganci ad archetto per una vestibilità stabile anche durante lo sport

Qualità Audio

  • Driver da 16,2 mm con tecnologia Diamond‑Like Carbon

  • Certificazione Hi‑Res Audio Wireless

  • Tecnologia JBL Spatial Sound per audio spaziale immersivo

  • Adaptive Bass Boost per bassi più pieni

Chiamate e Funzioni Smart

  • Microfoni integrati per chiamate

  • Riduzione della dispersione sonora verso l’esterno 

  • Controlli touch per musica e chiamate

Connettività

  • Bluetooth 6.0 

  • Compatibili con app JBL Headphones

Autonomia e Ricarica

  • Fino a 38 ore di autonomia totale con custodia

  • Ricarica rapida (pochi minuti per ore di ascolto)

Resistenza

  • Certificazione IP54: resistenti a polvere e schizzi d’acqua

Costo: intorno ai 180 euro

Design Open‑Ear: Comfort e Libertà

I JBL Sense Pro adottano un design open‑ear che non occlude il condotto uditivo, quindi leggere e ideali per un utilizzo prolungato. Le abbiamo testate durante alcune sessioni di running ed è stato piacevole ascoltare la musica con qualità e nello stesso tempo percepire il mondo esterno. Anche rispondere alle chiamate non è stato difficile, nasta dei semplici tocchi. La costruzione è elegante e moderna, con materiali curati e un’ergonomia pensata per rimanere stabili anche durante il movimento.

Audio ricco e naturale

Una delle caratteristiche principali dei Sense Pro è la tecnologia JBL OpenSound, basata sulla conduzione aerea. Questa permette di ottenere un suono ricco e immersivo pur lasciando l’orecchio libero, con driver da 16,2 mm in Diamond‑Like Carbon che garantiscono bassi potenti e distorsione minima. La certificazione Hi‑Res Audio Wireless e l’Adaptive Bass Boost contribuiscono a un’esperienza sonora molto fluida e completa.

Altre funzioni

Oltre alla qualità audio, i JBL Sense Pro puntano molto sulla resa delle chiamate. I microfoni integrati offrono conversazioni chiare e stabili, rendendoli adatti anche allo smart working o alle riunioni in mobilità. JBL ha inoltre implementato una tecnologia che riduce la dispersione sonora verso l’esterno, così da mantenere la privacy durante l’ascolto e impedire che la musica “fugga” verso chi ci sta vicino.

Autonomia e utilizzo

Con batteria carica si arriva fino a 38 ore di autonomia: 8 ore negli auricolari più 30 nella custodia. Con la ricarica rapida, 10 minuti garantiscono 4 ore di ascolto. Non sono cuffie da comprare per isolarsi e immergersi nel suono della musica. Con queste cuffie si vive il presente dell'esterno e la melodia delle musiche che ci accompagnano nella attività.

Pro e Contro

Pro

  • Design open‑ear
  • Audio
  • Leggere
  • Stabili nella corsa

Contro

  • (Per noi è una qualità, ma bisogna dire che) Non isolano dai rumori esterni, quindi non adatti a chi cerca immersione totale
  • In dotazione non c'è il cavo di ricarica
  • Prezzo un po' alto

