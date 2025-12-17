JBL Sense Pro: comfort open‑ear e potenza sonora

Introduzione
Abbiamo provato i nuovi auricolari JBL Sense Pro. Sono un ottimo compagno di viaggio sia in relax ma soprattutto quando si usano all'aperto per sport o passeggiate. La soluzione open‑ear avanzata è utile per chi desidera ascoltare musica e rimanere connesso con l'ambiente circostante. Offrono un audio ricco grazie alla tecnologia OpenSound. Facili da usare per chiamate. Ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Design e Comfort
Auricolari open‑ear con tecnologia JBL OpenSound
Struttura leggera e confortevole
Ganci ad archetto per una vestibilità stabile anche durante lo sport
Qualità Audio
Driver da 16,2 mm con tecnologia Diamond‑Like Carbon
Certificazione Hi‑Res Audio Wireless
Tecnologia JBL Spatial Sound per audio spaziale immersivo
Adaptive Bass Boost per bassi più pieni
Chiamate e Funzioni Smart
Microfoni integrati per chiamate
Riduzione della dispersione sonora verso l’esterno
Controlli touch per musica e chiamate
Connettività
Bluetooth 6.0
Compatibili con app JBL Headphones
Autonomia e Ricarica
Fino a 38 ore di autonomia totale con custodia
Ricarica rapida (pochi minuti per ore di ascolto)
Resistenza
Certificazione IP54: resistenti a polvere e schizzi d’acqua
Costo: intorno ai 180 euro
Design Open‑Ear: Comfort e Libertà
I JBL Sense Pro adottano un design open‑ear che non occlude il condotto uditivo, quindi leggere e ideali per un utilizzo prolungato. Le abbiamo testate durante alcune sessioni di running ed è stato piacevole ascoltare la musica con qualità e nello stesso tempo percepire il mondo esterno. Anche rispondere alle chiamate non è stato difficile, nasta dei semplici tocchi. La costruzione è elegante e moderna, con materiali curati e un’ergonomia pensata per rimanere stabili anche durante il movimento.
Audio ricco e naturale
Una delle caratteristiche principali dei Sense Pro è la tecnologia JBL OpenSound, basata sulla conduzione aerea. Questa permette di ottenere un suono ricco e immersivo pur lasciando l’orecchio libero, con driver da 16,2 mm in Diamond‑Like Carbon che garantiscono bassi potenti e distorsione minima. La certificazione Hi‑Res Audio Wireless e l’Adaptive Bass Boost contribuiscono a un’esperienza sonora molto fluida e completa.
Altre funzioni
Oltre alla qualità audio, i JBL Sense Pro puntano molto sulla resa delle chiamate. I microfoni integrati offrono conversazioni chiare e stabili, rendendoli adatti anche allo smart working o alle riunioni in mobilità. JBL ha inoltre implementato una tecnologia che riduce la dispersione sonora verso l’esterno, così da mantenere la privacy durante l’ascolto e impedire che la musica “fugga” verso chi ci sta vicino.
Autonomia e utilizzo
Con batteria carica si arriva fino a 38 ore di autonomia: 8 ore negli auricolari più 30 nella custodia. Con la ricarica rapida, 10 minuti garantiscono 4 ore di ascolto. Non sono cuffie da comprare per isolarsi e immergersi nel suono della musica. Con queste cuffie si vive il presente dell'esterno e la melodia delle musiche che ci accompagnano nella attività.
Pro e Contro
Pro
- Design open‑ear
- Audio
- Leggere
- Stabili nella corsa
Contro
- (Per noi è una qualità, ma bisogna dire che) Non isolano dai rumori esterni, quindi non adatti a chi cerca immersione totale
- In dotazione non c'è il cavo di ricarica
- Prezzo un po' alto