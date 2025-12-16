Offerte Sky
I migliori meme virali sui social nel 2025, da JD Vance alla Kiss Cam dei Coldplay. FOTO

Tecnologia fotogallery
15 foto

L'elezione di Papa Leone XIV, stranamente somigliante a Claudio Ranieri, il vicepresidente degli Stati Uniti raffigurato in formato uovo sorridente, la coppia sorpresa al concerto dei Coldplay: sono moltissimi gli eventi che quest'anno hanno dato vita a meme virali online. Eccone alcuni

I migliori meme virali sui social nel 2025. FOTO

Tecnologia

L'elezione di Papa Leone XIV, stranamente somigliante a Claudio Ranieri, il vicepresidente degli...

15 foto

