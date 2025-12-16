I migliori meme virali sui social nel 2025. FOTO

I migliori meme virali sui social nel 2025, da JD Vance alla Kiss Cam dei Coldplay. FOTO
L'elezione di Papa Leone XIV, stranamente somigliante a Claudio Ranieri, il vicepresidente degli Stati Uniti raffigurato in formato uovo sorridente, la coppia sorpresa al concerto dei Coldplay: sono moltissimi gli eventi che quest'anno hanno dato vita a meme virali online. Eccone alcuni
- Dall'elezione di un Papa stranamente somigliante a Claudio Ranieri fino al vicepresidente degli Stati Uniti in formato uovo sorridente, passando per la più famosa Kiss Cam di tutti i tempi: sono tanti gli eventi del 2025 che hanno dato vita ai meme più virali online.
- L'iconica serie tv sta arrivando alla sua conclusione, con la quinta e ultima stagione. E c'è chi ha scherzato sugli attori protagonisti, mostrandoli com'erano all'inizio del racconto e immaginandoli 'invecchiati' come noti attori e personaggi del cinema.
- Di recente anche l'incontro tra Donald Trump e il neo-eletto sindaco di New York Zohran Mamdani ha suscitato ilarità online. Il faccia a faccia, dai più anticipato come teso tra due rivali politici che non hanno mai nascosto il disprezzo reciproco, è stato invece sorprendentemente cordiale.
- Un incontro talmente amichevole che, inevitabilmente, è stato subito oggetto di meme diventati virali. Questo ad esempio immortala un momento del vertice, consigliando a tutti di trovarsi qualcuno che vi guardi come Trump guarda Mamdani.
- Donald Trump nei mesi scorsi è stato protagonista anche di altri meme virali, quelli sulla fine della collaborazione col "first buddy" Elon Musk. In questo caso, il presidente Usa viene raffigurato al posto di Stalin mentre Musk, nella prima foto al suo fianco, subito dopo 'svanisce' come succedeva agli oppositori del dittatore sovietico.
- Tra i più recenti, è diventato virale il meme brain rot su Six Seven, 67 o anche 6-7. Può significare “così così” o anche essere usato solo come intercalare: il nuovo meme che appartiene al grande universo dei meme brain rot spopola anche tra gli adolescenti italiani.
- Un altro caso, che ha persino dominato la cronaca negli Stati Uniti e nel resto del mondo per qualche ora, è quello del meme del vicepresidente JD Vance: lo scorso giugno un turista che aveva un'immagine ironica del numero 2 di Trump sul telefono si è visto negare l'ingresso negli Usa. La Custom and Borders Protection aveva poi affermato che il no all'ingresso era arrivato a causa del consumo di droghe.
- In ogni caso, in quei giorni internet è stato sommerso dallo stesso meme e da versioni leggermente diverse, come quella del vicepresidente con una parrucca. Lo stesso JD Vance è sembrato scherzare su questa cosa, postando un video per Halloween in cui indossa una simile parrucca e fa espressioni simili a quelle del meme.
- Impossibile poi non ricordare il caso della Kiss Cam al concerto dei Coldplay: l'immagine dei due che, inquadrati, cercando di nascondersi è diventata virale in tutto il mondo e ha dato il via a numerosissimi meme.
- Ad aprile di quest'anno un'altra notizia apparsa su tutti i giornali del mondo è quella della prima missione spaziale tutta al femminile. Un evento che è stato sia celebrato sia duramente criticato, e che ha dato vita a numerosi meme. In particolare a essere presa di mira è stata Katy Perry.
- La famosa cantante è stata bersagliata per le sue dichiarazioni e per alcuni gesti, ritenuti da alcuni eccessivi. In questo caso la scena del rientro a terra della missione, con Katy Perry e Gayle King che baciano il suolo, è stata presa di mira: "I piccioni quando mangio un croissant all'esterno", ha scritto un'utente su X.
- Tra gli eventi sportivi più seguiti del mondo, poteva forse mancare il Superbowl del 2025 tra le "vittime" preferite dei meme online? Anche quest'anno la finale dell'NFL ha regalato alcune perle destinate a essere ricordate nel tempo come la figura stilizzata di un fan dei Kansas City Chiefs in attesa di vedere un'azione decisiva, la somiglianza dell'outfit di un giocatore al costume del Teletubbies Tinky Winky e la reazione di Taylor Swift ai fischi a lei indirizzati.
- La scomparsa di Papa Francesco ha portato al Conclave che ha eletto Leone XIV. E anche in quell'evento non sono certo mancati meme divertenti, dalle riprese h24 del comignolo fino al gol vittoria di Frattesi in Inter-Barcellona.
- Durante i funerali di Papa Francesco, si è tenuto un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky all'interno di San Pietro. E anche in questo caso gli utenti online si sono sbizzarriti, postando moltissimi meme su quel faccia a faccia storico.
- Infine, l'evento nazional-popolare per eccellenza: anche quest'anno Sanremo non ha lesinato momenti, immagini e situazioni finite al centro dell'attenzione online. E sono tantissimi i meme che hanno accompagnato la cinque giorni canora.