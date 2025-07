Kiss cam dei Coldplay svela presunto tradimento tra Ceo e neo assunta

Andy Byron, a capo dell'azienda di software Astronomer, e la sua responsabile delle Risorse umane, Kristin Cabot, sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi durante il concerto della famosa band musicale britannica. Non appena sono stati inquadrati hanno cercato di nascondersi, scatenando ancora di più i gossip in rete

Sorpresi abbracciati da una "kiss cam" durante un concerto dei Coldplay. È accaduto a due dirigenti di spicco dell'azienda di software Astronomer, rispettivamente l'amministratore delegato, Andy Byron, e la sua responsabile delle Risorse umane, Kristin Cabot. ll Ceo di Astronomer aveva annunciato con entusiasmo l'assunzione di Cabot, mesi prima di essere pizzicato in atteggiamenti intimi con lei dalla kiss cam del concerto dalla famosa band musicale britannica. Andy Byron, Ceo di Astronomer e magnate dell'intelligenza artificiale, aveva dichiarato con entusiasmo: "La leadership eccezionale di Kristin e la sua profonda competenza nella gestione dei talenti, nel coinvolgimento dei dipendenti e nell'ampliamento delle strategie per le risorse umane saranno essenziali per proseguire nel nostro rapido percorso".

Il commento di Chris Martin: "O hanno relazione o sono timidi"

L'uomo aveva parlato della sua assunzione in quanto "persona perfetta per il ruolo". Mentre la donna, in un'altra nota stampa, aveva affermato di essersi sentita "stimolata dalle conversazioni con il Ceo Andy e il team dirigenziale" riguardo le opportunità di crescere in azienda. I due, ripresi al concerto, si sono affrettati a nascondere il volto quando la telecamera li ha immortalati in un abbraccio appassionato proiettato sul maxi schermo durante lo spettacolo al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts. "Cosa?", ha esclamato sul palco il frontman dai Coldplay, Chris Martin, che ha assistito alla scena per poi tirare corto: "Beh, o hanno una relazione o sono solo molto timidi..."-