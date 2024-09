Dave Grohl chiede perdono alla moglie per la figlia fuori dalle nozze

Dave Grohl, leader dei Foo Fighters, è diventato di nuovo papà.

La bambina, tuttavia, è nata da una relazione extraconiugale. E a confessarlo è stato lui stesso, attraverso un post su Instagram.

La confessione di Dave Grohl

"Di recente, sono diventato padre di una bambina nata al di fuori del mio matrimonio. Sarò per lei un padre presente e amorevole. Amo mia moglie e le mie figlie, e sto facendo tutto ciò che è in mio potere per riguadagnarmi la loro fiducia e per ottenere il loro perdono": queste le parole che Dave Grohl ha affidato a Instagram.

Il cantante, 55 anni, non ha fornito alcuna informazione sulla madre della bambina. Lui e Jordyn Boom, 48 anni, hanno recentemente festeggiato il 21° anniversario di matrimonio. Insieme hanno tre figlie: Violet Maye, 18 anni, Harper Willow, 15 anni, e Ophelia Saint, 10 anni. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2001 al Sunset Marquis Whiskey Bar, ma non è stato amore a prima vista. "Quando ho incontrato mia moglie per la prima volta, siamo usciti insieme per un paio di appuntamenti e ho deciso che non ero pronto per una relazione seria, quindi ho semplicemente smesso di chiamarla", ha raccontato Grohl a Elle. "Dopo tre mesi, ho avuto una rivelazione e l'ho richiamata". Il matrimonio si è celebrato nel 2003, nella loro casa di Los Angeles.