Dave Grohl ha grigliato 120 chili di carne per beneficenza

La Big Umbrella Foundation, un'organizzazione di beneficenza che aiuta a sfamare le persone senza fissa dimora e quelle in situazioni di insicurezza alimentare, ha annunciato su Instagram che Grohl era tra i volontari che hanno preparato e servito una serie di preparazioni al barbecue nella Federation Square di Melbourne lo scorso venerdì 8 dicembre. "Wow! Che giornata. I nostri amici che vivono per strada sono stati sfamati con un epico barbecue in stile americano con tutti i contorni del caso, preparato dalla leggenda del rock Dave Grohl dei @foofighters", si legge nella didascalia del post di Instagram con cui la Big Umbrella Foundation ha condiviso alcune immagini (che potete vedere in fondo a questo articolo) che immortalano il musicista ai fornelli, o meglio al barbecue. “L’atmosfera era alle stelle a Fed Square per questo pranzo festoso davvero speciale. Sarà un giorno che i nostri amici non dimenticheranno mai, avendo avuto a che fare con una leggenda del rock e uno dei ragazzi più simpatici del pianeta, che si preoccupa veramente delle persone bisognose. Nessuna parola può catturare appieno l'impatto di questa esperienza positiva".

Una "fila record di amici" si è presentata al banchetto

La Big Umbrella ha dichiarato che una "fila record di amici" si è presentata e ha atteso con impazienza il banchetto. Il numero record non dipende però dalla presenza di Dave Grohl, visto che non si sapeva che il musicista sarebbe stato coinvolto nell’operazione.

"La notizia si era diffusa molto nella comunità, che non aveva idea di quali ospiti superstar speciali sarebbero stati presenti quel giorno per servirli", ha aggiunto la fondazione Big Umbrella. "L'invito a gustare un barbecue americano era abbastanza allettante per loro".

Grohl ha servito gli ospiti per oltre due ore, distribuendo 430 pasti prima di posare per le foto e autografare piatti di cartone e magliette. "Che persona eccezionale! Che giornata!" si legge nel messaggio condiviso dalla Big Umbrella Foundation, entusiasta di come Dave Grohl abbia partecipato all’evento dei beneficenza (che non è certo il primo nel caso del leader dei Foo Fighters, da sempre molto attivo con innumerevoli progetti di solidarietà e beneficenza).

Questa quindi non è la prima volta che Grohl si mette dietro al barbecue per aiutare chi ne ha bisogno. Nel febbraio 2023, per esempio, ha cucinato per 24 ore per fornire 450 pasti alle persone senza fissa dimora presso i rifugi Hope the Mission a Los Angeles, in mezzo a una tempesta.

Con il post, la fondazione ha condiviso una serie di foto di Grohl e di altri volontari intenti a cucinare e a preparare i piatti per la comunità locale. Potete guardare le immagini di seguito.