Cinquecento persone sfamate di tasca sua e un’intera giornata appresso alla brace: la giornata benefica del musicista Condividi

Certi gesti non dovrebbero essere meritevoli di stratosferica eco mediatica, dovrebbero rappresentare la normalità. Ma questo sarebbe un mondo utopico governato dalla bontà e dal buon senso e allora ben venga il clamore che sta generando quanto fatto da Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters, che la scorsa settimana ha trascorso 24 ore dietro i fornelli, al barbecue, dove ha cucinato per i senzatetto di Los Angeles. L'operazione di Grohl è stata effettuata grazie al sostegno dell'associazione Hope of the Valley Rescue Mission. A rendere il lavoro dell'artista ancora più complicato ci si è messo anche un violento temporale che ha sferzato la California per tutto il weekend.

Il barbecue di Dave Grohl approfondimento Foo Fighters, annunciato il primo concerto dopo la morte di Hawkins Un’intera giornata trascorsa insieme ai meno fortunati per Dave Grohl, che si è personalmente dedicato alla brace e alla cottura della carne e delle verdure che sono state distribuite ai senzatetto. Un’operazione non semplice considerando le avverse condizioni metereologiche. Come riferisce il sito TMZ, tutti i costi dell’iniziativa sono stati sostenuti dallo stesso Grohl, che a fine giornata si stima abbia sfamato circa 500 persone, delle quali ben 450 erano senzatetto. A rivelare l’iniziativa di Dave Grohl è stato il ceo dell'associazione Hope of the Valley Rescue Mission, Rowan Vansleve, che ha condiviso sui social un video dell’iniziativa con una didascalia esplicativa: “My Hero”. Vansleve ha poi aggiunto: “Non solo ci ha augurato buona fortuna, ma ha cucinato per centinaia di persone che vivono nei nostri rifugi nel mezzo di una delle peggiori tempeste. Solo amore e rispetto per Dave”.

Chi è Dave Grohl GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip La storia di Dave Grohl parla da sé: fino al 1994, infatti, è stato il batterista della band dei Nirvana e in quello stesso anno ha fondato i Foo Fighters, divenendone frontman. Dalle sue mani sono passate decine delle canzoni simbolo di un’epoca, oltre che i piatti succulenti cucinati nel weekend. Grohl è un polistrumentista particolarmente abile, con un grande carisma che trasferisce sul palco e nelle sue canzoni, travolgendo tutto il pubblico che si affaccia ai concerti. Una verve inusuale, che l’ha reso quasi un idolo per le masse, sicuramente per gli appassionati di musica rock e grunge. Ma dietro l’aspetto del duro, come si è visto, Dave Grohl cela un cuore enorme, che non tutti conoscono e che lo rende ancora più apprezzato dal grande pubblico. Chissà che il suo gesto non riesca a fare proselitismo, perché anche questo è rock.

