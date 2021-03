Dave Grohl: "Ecco cosa ho provato dopo la morte di Kurt Cobain"

Il leader dei Foo Fighters ha raccontato il difficile momento che ha vissuto dopo il suicidio del suo amico e collega, avvenuto nel 1994. Si è aperto ai microfoni della BBC Two, la seconda emittente della BBC, nonostante per lui non sia facile affrontare l'argomento (di cui infatti parla raramente)

Dave Grohl racconta del difficile periodo dopo la morte di Cobain

“Ricordo, il giorno dopo la morte di Kurt, quanto fosse strano svegliarsi sapendo che non c’era più, e che era passato un altro giorno. Una cosa del tipo: bene, cosa farò oggi? È allora che mi sono reso conto di dover rifare tutto per la prima volta. Voleva dire che se mi facevo una tazza di caffè pensavo: questa è la prima tazza di caffè che bevo da quando Kurt è morto. Poi mi vestivo per uscire e pensavo: questa è la prima cosa che mi metto dopo la morte di Kurt. E via così. Sinceramente non so quanto è durato: sarà stato per mesi e mesi”, ha aggiunto con commozione il musicista durante la toccante intervista alla BBC Two.



Ad aiutare psicologicamente Grohl nel superare uno dei più difficili momenti della sua vita è stata l’etica del duro lavoro impartitagli dalla sua famiglia. Una famiglia modesta, ben lontana dai cachet a cui il Dave Grohl prima dei Nirvana e poi dei Foo Fighters si è abituato negli anni. Abituato sì ma senza mai dimenticare le sue origini e tutto ciò che ha dovuto costruire per arrivare a quei cachet.



“Sono stato cresciuto da un’insegnante di una scuola pubblica, e il loro stipendi sono bassissimi. È una cosa criminale. Vedevo mia madre che bruciava gli stipendi direttamente in spese. Succedeva che tagliassero il riscaldamento, il telefono o l’elettricità. Ci sono state sere in cui ci chiedevamo: Cosa c’è per cena? E la risposta era: abbiamo due uova, panini con uova strapazzate. Questa è l’etica del lavoro che mi è stata trasmessa e che mi ha fatto rendere conto che per sopravvivere dovevo lavorare”.



Il duro lavoro a cui Dave Grohl si è dedicato anima e corpo, fondando la nuova band di cui è ora leader, è stata la sua àncora di salvezza, quella per cui ancora oggi siamo qui a parlare di lui e ad ascoltare la sua musica.