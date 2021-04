Il gruppo di Dave Grohl ha svelato il videoclip della penultima traccia del nuovo album "Medicine at Midnight" nella giornata diventata festa della controcultura in Nord America in cui si celebra la cannabis. E il video con la band in versione cartoon li ritrae effettivamente in modo abbastanza "fumato" (passateci il "tecnicismo"). Anche se l'estetica sembrerebbe più da acido lisergico, semmai

Il 20 aprile sul canale YouTube dei Foo Fighters è stato pubblicato il videoclip di Chasing Birds, la penultima traccia dell'acclamato album Medicine at Midnight.

La data non è stata (probabilmente) scelta a caso: richiamerebbe infatti il 4:20, un termine che fa riferimento al consumo di cannabis che è diventato un modo con cui ci si identifica con la cultura della cannabis. La ragione che si celerebbe dietro queste particolari cifre? Ci sono parecchie supposizioni ma nulla di certo, tra le più affascinanti riportiamo la storia risalente agli anni Settanta, quando questo numero iniziò a essere usato in riferimento all’orario dell'appuntamento che alcuni studenti di San Rafael erano abituati a darsi, per fumare erba assieme chiaramente.

Alcuni ritengono invece che il numero si riferisca alla data migliore per seminare l’erba; al fatto che nella cannabis ci sarebbero 420 composti chimici (in realtà dovrebbero essere di più, secondo gli studi); a un codice di polizia che citerebbe l’uso di marijuana (non veritiera come spiegazione perché non compare nessun codice simile con quel numero). C’è anche chi è convinto che si tratti della celebrazione della morte di Bob Marley, anche se il cantante è morto l’11 maggio 1981 (e nato il 4 aprile, quindi non ci sarebbe proprio alcun tipo di collegamento). Ma le vie di Bob Marley sono infinite...

Siccome negli Stati Uniti le date si scrivono anteponendo il numero del mese a quello del giorno, 4:20 può essere letto come 20 aprile. Perciò questo giorno è stato scelto come quello in cui si celebra la festa della controcultura in Nord America in cui gli amanti di questo prodotto si riuniscono per consumare e celebrare assieme la cannabis.



Ma veniamo al video di Chasing Birds: effettivamente la versione cartoon con cui si presentano Grohl e compagni richiama proprio l'estetica da "fumati" (passateci il "tecnicismo"). Anche se dalle immagini del video sembrerebbe semmai più un’estetica da peyote, LSD o funghi allucinogeni... O da peperoncino super piccante che mangia Homer nell’episodio Lo strano viaggio di Homer nell’ottava stagione de I Simpson (il video dei Foo Fighters lo richiama molto, ve lo riproponiamo in fondo all’articolo per valutare voi stessi le somiglianze).