I Foo Fighters protagonisti di un film horror comedy

La band rock capitanata da Dave Grohl avrebbe recitato durante la pandemia in una pellicola che mescola commedia e orrore, scritta e diretta dal regista BJ McDonnell. Per ora nulla è stato ancora confermato dai diretti interessati ma a darne l’annuncio in esclusiva è stato il sito statunitense Bloody Disgusting che avrebbe riportato le dichiarazioni di una fonte vicina al gruppo...

Ci mancavano così tanto i Foo Fighters su un palco che Dave Grohl ha avuto l’idea geniale di concedersi assieme alla sua band al grande schermo: pare che il gruppo capitanato dall’ex batterista dei Nirvana, infatti, abbia non solo accettato di recitare in un film ma addirittura che l’abbia già fatto! Il sito statunitense Bloody Disgusting ha riportato in esclusiva la notizia, basandosi sulle dichiarazioni di una fonte vicina alla band. Tuttavia usa il condizionale dato che nulla è stato ancora annunciato dai diretti interessati. "Il film sarebbe stato girato in gran segreto durante la pandemia, ci è stato detto che sarà diretto dal regista di Hatchet III, BJ McDonnell, e che nel film potrebbero esserci dei cameo stellari”, scrive il website Bloody Disgusting. “Questa notizia deve essere ancora confermata però proviene da una fonte attendibile. Vi aggiorneremo di conseguenza man mano che sapremo qualcosa di più o arriveranno ulteriori conferme”, hanno aggiunto.

La commedia horror sarebbe quindi stata già diretta da BJ McDonnell per la Universal Pictures. Pare che la trama racconti di un demone che si impossessa della band durante una sessione di registrazione, un soggetto che sembra partorito dalla mente del caro amico di Dave Grohl e soci, ossia Jack Black . Una storia del genere sembra infatti il potenziale script del prossimo film con protagonista il duo di hard rock che va sotto il nome di Tenacious D, tipo Tenacious D e il destino del rock del 2006 (in cui i Foo Fighters c’entrano eccome, lo vedremo tra poco).

I fan chiaramente sono in visibilio, nonostante i verbi siano per ora al condizionale… All’idea di vedere i propri beniamini in un film comedy-horror che si preannuncia già cult, la rete è impazzita.

Non è la prima volta che Dave Grohl verrebbe incorniciato dal grande schermo. Proprio in Tenacious D e il destino del rock compare nei panni di Satana, dunque l’annuncio di questo nuovo film con presenze demoniache non dovrebbe farci troppo strabuzzare gli occhi...

Le band musicali che si sono prestate al cinema

Non sarebbe il primo caso di gruppi musicali che si prestano alla settima arte, lasciando per un attimo le sette note (ma con ogni probabilità anche la musica dei Foo Fighters sarà protagonista del film).

Già i Ramones avevano partecipato a una pellicola, ossia Rock 'n' Roll High School del 1979, prodotta da Michael Finnell e diretta da Allan Arkush.

I Kiss invece compaiono in Detroit Rock City, film del 1999 diretto dal regista Adam Rifkin e ispirato all'omonima hit dei Kiss (così come Rock 'n' Roll High School è un pezzo dei Ramones). E, in maniera simile al film con Joey Ramone & Co., anche quello con i Kiss narra le peripezie affrontate da quattro ragazzi che negli anni Settanta fanno di tutto per non mancare a un concerto della mitica band.

Che il titolo di questo nuovo film con protagonisti i Foo Fighters sia quindi Learn To Fly, Everlong, My Hero, Monkey Wrench oppure Best Of You? Ai poster l’ardua sentenza perché di certo questo film cult finirà sui poster che tappezzeranno le camere di qualsiasi fan.