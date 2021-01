25 anni dei Foo Fighters, la collezione di scarpe Vans a loro dedicata

È possibile che le Vans dedicate ai Foo Fighters vengano presentate ufficialmente in concomitanza con la distribuzione nei negozi dell'album “ Medicine At Midnight ”, decimo lavoro della band, atteso per il prossimo 5 febbraio.

Dal nuovo disco, per il momento, sono stati estratti solo due singoli, “ No Son Of Mine ” e “ Shame Shame ”. Grohl ha paragonato il nuovo lavoro a “Let’s Dance” di David Bowie: “Molti dei nostri dischi preferiti sono caratterizzati da grandi riff e questo groove. Odio definirlo un disco funk o dance, ma è decisamente più energetico delle altre cose che abbiamo fatto finora ed è stato pensato per essere l'album della festa del sabato sera”. “Non l'avevamo mai fatto prima – ha spiegato il leader del gruppo al Sunday Times - Volevamo esplorare il groove . È difficile mettere nella stessa frase 'dance' e 'Foo Fighters', sembra inimmaginabile. Eppure è così. La gente potrebbe vomitare, parlando di un disco dance dei Foo Fighters”. Ecco la tracklist dell'album:

Dave Grohl sogna i Nirvana

approfondimento

Foo Fighters, il testo del nuovo singolo "Shame shame"

Intervistato da Classic Rock, Dave Grohl ha raccontato di come ancora gli capiti di sognare i suoi tempi con i Nirvana e ha spiegato perché pensa non sia il caso di suonare da solo le tracce della celebre band: "Non penso mi sentirei a mio agio a cantare una canzone cantata da Kurt, mi sento bene se posso suonare la batteria, esibirmi con Krist e Pat e con qualcun altro alla voce, quello sì". Grohl, infatti, è noto per essere stato fino al 1994 batterista dei Nirvana. Nello stesso anno ha poi fondato i Foo Fighters. "Continuo a sognare i Nirvana, continuo a sognare che siamo ancora una band e che c'è un'arena vuota in attesa del nostro show. Ma non mi metto a casa ad ascoltare 'Smells Like Teen Spirit' da solo, è solo un ricordo che la persona responsabile di quelle bellissime canzoni non è più tra noi, è una sensazione dolceamara".

Dave Grohl e la figlia Violet

Anche la figlia di Grohl, Violet, di 14 anni, ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo della musica. "A quattordici anni è già nel pieno della fase Bowie e non intendo quello degli anni '80 o '90, nemmeno quello di Berlino. Non fa altro che ascoltare a ripetizione i bootleg del tour di 'Station To Station'. Oppure sento che dalla sua camera arriva la musica dei Cocteau Twins o dei Passions. Ve li ricordate? Quelli di 'I'm In Love With A German Film star'. È nata con un tono perfetto e una voce piena di soul e una memoria musicale fotografica. Ha tutto ciò che le serve: scrive, sbircio i suoi diari e i testi che scrive. Una parte importante del diventare musicista è l'energia che ti spinge, il desiderio che hai nel farlo. In questo senso potrei essere il suo più grande handicap, quindi cerco di non impicciarmi troppo” ha dichiarato il musicista.