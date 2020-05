Foo Fighters, Dave Grohl parla del nuovo album

In occasione della Festa della mamma, i Foo Fighters hanno condiviso una lunga e recente intervista di una radio statunitense a Dave Grohl. L’ex batterista dei Nirvana era in compagnia di sua madre Virginia e ha svelato qualche dettaglio del nuovo album del gruppo. Dave Grohl ha spiegato che il disco è giù pronto e come già annunciato altrove verrà pubblicato prossimamente in attesa di tempi migliori: “Per ora l'abbiamo messo da parte per capire esattamente quando accadrà. Dal momento in cui finiamo e sono soddisfatto, aspettiamo il rilascio e non sono per niente ansioso di rimetterci mano”. L’artista ha anche detto la sua sul progetto discografico: “Il disco è molto bello, non vediamo l’ora che la gente lo senta e di presentarlo dal vivo. È pieno di canzoni rock da cantare. È un po’ come un album dance, ma non EDM. Ha ritmo. Per me, è il nostro 'Let’s dance' di David Bowie. È quello che volevamo fare, volevamo fare un disco molto divertente”.