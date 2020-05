Coronavirus Italia, atteso oggi il via libera a decreto rilancio. LIVE

Atteso oggi il via libera all'atteso decreto Rilancio: alle 11 un pre-consiglio, poi nel pomeriggio il Cdm. Conte sembra aver trovato la quadra nella maggioranza, accontentando in particolare Italia Viva su fisco e turismo. Niente Irap a giugno; bonus vacanze fino a 500 euro; reddito d'emergenza in due tranche; premi fino a 1.000 euro per medici e infermieri; 2,5 miliardi per le imprese che devono adeguarsi alle norme; via la tassa sui tavoli all'aperto. In programma oggi anche il tavolo tra Governo e regioni sulle riaperture. "Dal 18 maggio ci sarà una differenziazione territoriale e potranno riaprire gran parte delle attività economiche", annuncia Boccia.

LE ULTIME NOTIZIE:

Già da oggi previsto il ritorno al lavoro del 30% della Pa

In Alto Adige riaprono stamani bar e ristoranti, parrucchieri, musei. Ulteriore allentamento delle restrizioni da oggi anche in Liguria. Sempre meno intanto i contagi da coronavirus in Italia

Gli Usa hanno registrato altri 776 morti per coronavirus in 24 ore, l'incremento più basso da marzo.