Omicidio Chiara Poggi, oggi l'esame del Dna di Andrea Sempio

Gli inquirenti ritengono che le tracce trovate sulle unghie di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007, potrebbero appartenere all'indagato, come sostenuto dalla difesa di Alberto Stasi (unico condannato per il delitto). Da qui la necessità di comparare anche le impronte lasciate dall'assassino sulla scena del crimine

È fissato per oggi l’esame del Dna di Andrea Sempio , indagato per omicidio in concorso con ignoti nel nuovo filone di indagine sull 'assassinio di Chiara Poggi el 13 agosto 2007 a Garlasco. Amico del fratello della ragazza, uccisa a 26 anni, era già stato indagato anni fa, ma il fascicolo era poi stato archiviato. Per il delitto è stato condannato a 16 anni di carcere il fidanzato di Poggi, Alberto Stasi . Adesso gli inquirenti ritengono però che le tracce di Dna trovate sulle mani e sotto le unghie della giovane siano riconducibili a Sempio. Da qui la necessità di comparare anche le impronte, quelle delle scarpe e quelle digitali, lasciate dall'assassino sulla scena del crimine - tra cui quelle sul dispenser nel bagno dove l'assassino si sarebbe lavato le mani - e di sviluppare alcuni indizi, come tre telefonate sospette e il biglietto di un parcheggio che potrebbe essere servito per la precostituzione di un alibi. Il legale di Sempio: "Sta male, ma non può fare nulla, deve sottoporsi agli esami".

Analisi su tracce repertate, ipotesi più ignoti

Durante le indagini, affidate ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, verranno rianalizzate tutte le tracce repertate per sviluppare quelle tralasciate nell'inchiesta che era finita con la condanna di Stasi, che da sempre si professa innocente. Siccome le tracce individuate, in particolare sulla scena del crimine, sono molteplici, si ipotizza che spunteranno più "ignoti". Fondamentale lo sviluppo del secondo profilo del Dna trovato anni fa sulle unghie di Poggi, che allora non era stato possibile profilare. Intanto si è appreso che è già stato sentito Marco Poggi, fratello della vittima, così come anche altri amici del gruppo di cui faceva parte Andrea Sempio. Verranno inoltre riconvocate tutte le persone già sentite in passato.

Le indagini su Andrea Sempio

L'impulso agli accertamenti su Sempio, 37 anni, è arrivato dalla difesa di Stasi. I legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis già alla fine del 2022 avevano depositato gli esiti di una consulenza sul Dna, che per i loro genetisti è "leggibilissimo", e che ha poi trovato riscontro anche in procura. Ma hanno depositato anche i risultati di altre verifiche di parte, per le quali non sarebbe possibile stabilire con esattezza il numero delle scarpe con le suole a pallini che l'omicida ha impresso sul pavimento della villetta. Da qui, la richiesta dei pubblici ministeri pavesi di riaprire il caso, respinta in passato due volte dal gip e infine avallata lo scorso settembre dalla Cassazione, anche perché tecnicamente, "qualora si continuasse ad indagare" su Sempio "in un procedimento contro ignoti, il pm procedente sarebbe esposto non solo a sanzioni disciplinari, ma sarebbe costretto a compiere atti di indagini affetti da inutilizzabilità".

Le impronte

Come detto, c’è poi anche la necessità di procedere con la comparazione delle impronte digitali di Sempio, che era spesso a casa Poggi, con quelle isolate ai tempi nell'abitazione e attribuibili all'assassino, in particolare su un dispencer di sapone nel bagno al pian terreno. Quelle sul pigiama che indossava la vittima, di cui c'è una testimonianza fotografica, sono invece state erroneamente cancellate da chi ha rimosso il cadavere.