Manifestazione nazionale contro guerra e riarmo, i cortei a Roma

Introduzione

Roma scende in piazza per protestare contro la guerra e contro il riarmo europeo, chiamando tutta Italia con sé. Sono due le manifestazioni della giornata di oggi, 21 giugno, organizzate nell’ambito della settimana di mobilitazione europea in occasione del vertice Nato a L'Aja del 24 e 25 giugno.

La prima è promossa dalla campagna europea Stop ReArm Europe e organizzata tra gli altri da Arci, Ferma il Riarmo (Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia), Attac e Transform Italia. Al 17 giugno erano state annunciate 440 adesioni.

La seconda è promossa dal coordinamento “Disarmiamoli” (tra gli altri Potere al Popolo, Rete dei Comunisti, USB, studentesse/i, No Tav) e si pone non solo contro la guerra e le politiche di riarmo, ma anche più concretamente contro la partecipazione alla Nato e all'aumento delle spese militari per la difesa. All’appello degli organizzatori hanno risposto 80 realtà.