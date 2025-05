Scontri a Roma durante la manifestazione contro il Decreto Sicurezza

Durante la manifestazione contro il Decreto Sicurezza a Roma, il 26 maggio 2025, sono scoppiati scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine in Piazza Barberini. Il corteo, promosso dalla rete nazionale "No Ddl Sicurezza" in concomitanza con la discussione parlamentare sul provvedimento, è stato disperso dalla polizia con cariche antisommossa. Gli agenti hanno reagito per contenere i partecipanti, mentre alcuni manifestanti hanno risposto con lanci di bottiglie e altri oggetti.

Tensioni nelle proteste

Non si tratta del primo episodio di tensione legato a questo decreto: già il 4 aprile 2025, durante un sit-in in Piazza del Pantheon, gruppi di manifestanti, tra cui molti studenti, avevano cercato di superare i blocchi delle forze dell’ordine per dirigersi verso Palazzo Chigi. Anche in quell’occasione la polizia aveva risposto con cariche per disperdere la folla. Entrambi gli eventi sono stati documentati da video e reportage, che testimoniano la crescente conflittualità legata al decreto.