Acilia, ucciso dallo scoppio di un petardo: muore 63enne

In base ai primi accertamenti, l’uomo avrebbe esploso un petardo che gli avrebbe causato l’amputazione di una mano e una forte emorragia che gli sarebbe stata fatale
Un uomo è morto questa sera ad Acilia, alla periferia di Roma, a causa dell'esplosione di un petardo in strada. La vittima, un 63enne di origini moldave, ha riportato ferite al braccio, al volto e al torace. Inutili i tentativi di salvarlo del personale del 118 intervenuto in via Corte Maggiore 23.
I soccorsi
L’allarme è scattato poco dopo le 17. Giunto sul posto, il personale del 118 ha trovato un uomo, a terra, con il volto bruciato e colpito da schegge e una mano amputata. Inutili i soccorsi. In base ai primi accertamenti, l’uomo avrebbe esploso un petardo che gli avrebbe causato l’amputazione dell’arto e una forte emorragia che gli sarebbe stata fatale. L’esplosione ha danneggiato anche i vetri di alcune auto in sosta, ma non ci sono stati altri feriti. Le indagini sono ancora in corso. La procura ha aperto un fascicolo e disposta l’autopsia.