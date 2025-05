Incidenti sul lavoro e sicurezza, accordo tra governo e sindacati

Non solo risorse per la sicurezza sul lavoro, rafforzando la formazione e la prevenzione. La premier Giorgia Meloni ha ricevuto i sindacati a palazzo Chigi, ai quali ha confermato che sul tavolo ci sono altri 650 milioni di euro e una serie di misure allo studio. Intanto, il governo pensa a potenziare il meccanismo premiale per le imprese virtuose ma anche a rimettere mano alle norme sui subappalti. Tema anche di uno dei quesiti promossi dalla Cgil per il referendum dell'8 e 9 giugno, che il leader Maurizio Landini ha rilanciato. Nella sala verde a palazzo Chigi insieme alla presidente del Consiglio presente tutto l'esecutivo. Il confronto proseguirà poi anche con le imprese. L'obiettivo, condiviso, è quello di fermare le troppe tragedie che continuano a ripetersi ogni giorno nelle fabbriche, nei cantieri, nei campi.

Meloni invoca un'alleanza tra istituzioni e sindacati

Del resto la stessa Meloni è tornata a parlare di "un'alleanza" tra istituzioni, sindacati e associazioni datoriali per mettere la sicurezza sul lavoro in cima alle priorità e per questo chiede di "unire gli sforzi". E delineare le proposte "senza pregiudizi". Le risorse disponibili per gli interventi sono oltre 1,2 miliardi, dopo aver reperito - rimarca - insieme all'Inail altri 650 milioni di euro, che si aggiungono ai 600 milioni già disponibili dei bandi Isi Inail 2024, da indirizzare quindi agli interventi per la tutela dei lavoratori e dei datori. Per le imprese l'intenzione è continuare a premiare quelle che investono in prevenzione, potenziando - spiega la premier - il meccanismo del cosiddetto 'bonus-malus' relativo al calcolo dei premi Inail. Un capitolo che riguarda anche il settore agricolo.

Rivedere le regole nella catena dei subappalti

Durante l'incontro è emersa poi la disponibilità del governo ad aggiornare le regole nella catena dei subappalti con l'obiettivo di rafforzare i controlli e le responsabilità riguardo alla sicurezza dei lavoratori. Un impegno "concordato direttamente da Salvini con Meloni". Sul tema era intervenuto il nuovo Codice degli appalti, fortemente voluto dal vicepremier leghista, più volte attaccato dagli stessi sindacati per averne esteso i limiti con i subappalti a cascata. Uno dei quattro quesiti sul lavoro della Cgil chiede di abrogare le norme che impediscono in caso di infortunio sul lavoro negli appalti di estendere la responsabilità all'impresa appaltante. "Se vogliamo risolvere il problema abbiamo immediatamente un referendum", ha affermato Landini al termine dell'incontro, che comunque giudica positivamente nel metodo: "Per la prima volta", ha detto, l'esecutivo "ha dichiarato la disponibilità a confrontarsi su una serie di temi", ora andranno verificate le risposte. Apprezzamento confermato dagli altri sindacati.