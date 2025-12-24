Natale, Meloni: "Auguri a tutti, siate orgogliosi di vostra identità"

Offerte Sky
Natale, Meloni: "Auguri sinceri a tutti, siate orgogliosi della vostra identità"

La presidente del Consiglio ha pubblicato su X il consueto video di auguri in occasione delle festività natalizie. "Siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore e di pace che porta con sé", ha detto la premier

"Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato su X il consueto video di auguri in occasione delle festività natalizie. Nel suo messaggio, la premier si è rivolta agli italiani, in particolare "a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia, e a chi semplicemente cerca un momento di pace". Poi ha aggiunto: "Anni fa vi ho detto 'prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe', lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una Nazione che non ha paura né del confronto, né del futuro". 

Meloni: "Siate orgogliosi della vostra identità"

"Che si creda o no, questo simbolo parla di dignità, di responsabilità di rispetto della vita di attenzione ai fragili. Sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, che meritano di essere custoditi e di non essere messi da parte per moda o per timore", ha aggiunto la premier. E rivolgendosi agli italiani ha ribadito: "Siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore e di pace che porta con sé". Poi ha concluso: "Che questo natale possa regalare a ciascuno un po' di luce, di calma e di forza, che possa essere un tempo per ritrovarsi, per guardare avanti con fiducia senza ovviamente dimenticare chi ha bisogno di aiuto e soprattutto senza dimenticare chi siamo. Buona Vigilia e buon Santo Natale a tutti". 

