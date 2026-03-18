Il referendum sulla Giustizia (COSA SAPERE) oltre al dibattito politico e sociale porta con sé anche alcune novità di tipo pratico e relative agli onorari di quelle che sono le principali figure che ruotano attorno ai seggi: il presidente, il segretario e gli scrutatori. Per queste figure, le giornate di voto, comprese le ore precedenti e successive all'apertura e chiusura dei seggi, sono intense e frenetiche. In particolar modo le votazioni del 22-23 marzo 2026 che, a differenza delle tornate referendarie precedenti, si svolgeranno su due giorni e non più solo su uno. Al classico orario di apertura delle urne della domenica, dalle 7 alle 23, i cittadini potranno andare a votare per il referendum sulla Giustizia anche lunedì dalle 7 alle 15. Una novità che estende la durata del voto e, di conseguenza, rende necessario l’adeguamento dei compensi per le figure coinvolte.