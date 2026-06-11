Si delinea la composizione del nuovo consiglio comunale di Chieti, dopo la vittoria del candidato di centrosinistra Giovanni Legnini al ballottaggio contro lo sfidante di centrodestra Cristiano Sicari alla tornata elettorale dello scorso 7 e 8 giugno . Legnini ha ottenuto in tutto 12.345 voti, pari al 52,27% delle preferenze, mentre Sicari ne ha portati a casa 11.274 (47,73%). Ecco i nomi di chi siederà a Palazzo d'Achille: dovrebbero essere i consiglieri definitivi, a meno che qualcuno di loro non assuma incarichi in giunta e venga quindi sostituito.

I candidati eletti

In consiglio comunale si è aggiudicato un posto non solo Sicari, ma anche altri due dei candidati che si erano presentati al primo turno (quando Legnini aveva raggiunto il 47,21% dei voti e Sicari il 27,47%). Si tratta di Mario Colantonio (che si era fermato al 16,66%) e di Alessandro Carbone (4,71%).

I consiglieri eletti a Chieti

Ecco la lista completa dei consiglieri comunali eletti a Chieti, partendo da quelli di maggioranza.

La lista civica Sindaco Legnini Chieti ha cinque consiglieri: Luca Caratelli, Francesco Ricci, Marco Femminella, Marco Marino ed Elda Capriotti.

Il Partito Democratico entra in consiglio con altri cinque rappresentanti: Chiara Zappalorto, Stefano Rispoli, Diego Ferrara, Aurora Bruno e Alessio Di Iorio.

Il Polo civico ha tre consiglieri: Manuel Pantalone, Silvia Di Pasquale e Massimiliano Milozzi.

Chieti Viva si ferma a due consiglieri: Rita Iolanda Di Falco e Giampiero Riccardo.

Due i candidati eletti anche per Chieti per Chieti: Luigi Febo e Anna Teresa Giammarino.

Sempre due i consiglieri del MoVimento 5 Stelle: Fabio Stella e Gabriella Ianiro.

Un unico consigliere per Avs - Alleanza Verdi Sinistra: Alberta Giannini.

Passando ai consiglieri di minoranza, Forza Italia ne ottiene quattro: Mattia Di Paolo, Stefano Maurizio Costa, Renata D'Ettorre e Remo Stampone.

Fratelli d'Italia ne ha tre: Carla Di Biase, Manuela Esposito e Giuseppe Giampietro.

La Lega ne ottiene due; Liberato Aceto e Anna Lisa Bucci.

Come detto, a questi si aggiungono Cristiano Sicari, Mario Colantonio e Alessandro Carbone.