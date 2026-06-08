Urne chiuse e spoglio in corso a Chieti, dove domenica 7 giugno e oggi, lunedì 8 giugno, i cittadini sono tornati alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali. A sfidarsi sono Giovanni Legnini e Cristiano Sicari ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI BALLOTTAGGI E IL PRIMO TURNO IN SARDEGNA ).

I risultati del primo turno

Al primo turno Legnini, candidato del Campo Largo e progressista del centrosinistra, ha ottenuto il 47,2% delle preferenze, mentre Sicari, rappresentante di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi Moderati, si è fermato al 27,5%. Al ballottaggio, però, Sicari ha avuto al suo fianco anche la Lega di Mario Colantonio e liste civiche che fanno capo ad Alessandro Carbone, ex consigliere comunale del Pdl risultato il terzo più votato nella tornata elettorale del 24 e 25 maggio, che insieme avevano raccolto il 21 punti. Invece l'ex commissario alla ricostruzione ed ex vicepresidente del Csm, pur non avendo fatto apparentamenti, ha potuto contare sul sostegno dichiarato nei giorni scorsi dai candidati civici, ovvero Giancarlo Cascini (3,14%) e Olinto Amoroso (0,81%).