Ribaltoni, bilanci, vannacciani e comunisti: un punto sui ballottaggi

Facciamo un bilancio di queste elezioni comunali: chi ha vinto tra centrodestra e centrosinistra? Analizziamo anche la partita di Vigevano, dove il candidato vannacciano con il 14% dei voti non è passato al ballottaggio: come hanno votato i suoi elettori alla seconda tornata? E poi Molfetta, comune in cui ha vinto un sindaco espressione di Rifondazione Comunista