Politica
Ribaltoni, bilanci, vannacciani e comunisti: un punto sui ballottaggi
Facciamo un bilancio di queste elezioni comunali: chi ha vinto tra centrodestra e centrosinistra? Analizziamo anche la partita di Vigevano, dove il candidato vannacciano con il 14% dei voti non è passato al ballottaggio: come hanno votato i suoi elettori alla seconda tornata? E poi Molfetta, comune in cui ha vinto un sindaco espressione di Rifondazione Comunista
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