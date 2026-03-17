Il ministro della Giustizia, tra i promotori della riforma e sostenitore del “SÌ”, ed Enrico Grosso, avvocato e presidente onorario del comitato “Giusto dire NO”, si confronteranno, in diretta, sui contenuti della riforma su cui gli italiani saranno chiamati a votare il 22 e il 23 marzo. Il faccia a faccia è moderato dal direttore Fabio Vitale

In vista del referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo, Sky TG24 propone un nuovo appuntamento speciale de Il Confronto. Oggi, martedì 17 marzo, alle 17.00, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, tra i promotori della riforma e sostenitore del “SÌ”, ed Enrico Grosso, avvocato, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino e presidente onorario del comitato “Giusto dire NO”, si confronteranno in diretta su Sky TG24, sui contenuti della riforma su cui gli italiani saranno chiamati a votare. Il faccia a faccia è moderato dal direttore Fabio Vitale.

Il format de “Il Confronto”

Quello di oggi è l’unico faccia a faccia televisivo tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il costituzionalista Enrico Grosso, e segue le regole ormai consolidate del format Il Confronto: stesso tema di domanda per entrambi gli ospiti e uguale tempo di risposta, una domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori. Anche in questa occasione, la testata rinnova il proprio impegno ad accompagnare il pubblico verso un appuntamento elettorale di particolare rilievo come il referendum sulla riforma della Giustizia, offrendo uno spazio di approfondimento e di confronto diretto tra posizioni diverse, su un tema che ha animato il dibattito pubblico negli ultimi anni.

Dove seguire “Il Confronto”

Oltre che sui canali 100 e 500 di Sky, e sul canale 50 del digitale terrestre, è possibile seguire Il Confronto anche in streaming sul sito skytg24.it. Il dibattito attorno ai temi trattati si estende anche ai canali Facebook, Twitter e Youtube di Sky TG24, dove è possibile seguire e commentare in tempo reale attraverso l’hashtag #ConfrontoSkyTG24.