Consiglio europeo, oggi le comunicazioni di Meloni in Parlamento

La presidente del Consiglio riferisce a Montecitorio in vista del vertice del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza anche iniziative per la pace in Ucraina con Stati Uniti, Nato e i partner del G7 ascolta articolo

Sono attese dalle ore 9 a Montecitorio le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza anche iniziative per la pace in Ucraina con Usa, Nato e partner del G7.

"Promuovere un ruolo attivo dell'Ue nel processo di pace in Ucraina" Nella risoluzione viene stabilito l’obiettivo di "assicurare ogni utile iniziativa volta al raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, nel pieno rispetto della sovranità e dell'indipendenza, in coordinamento con gli Stati Uniti, la Nato e i partner del G7, e promuovendo un ruolo attivo dell'Unione Europea nel processo di pace e nella definizione della futura architettura di sicurezza continentale". Ucraina: phase-out di impianto sanzionatorio per fine guerra E ancora sull’Ucraina: "Garantire la continuità del sostegno multidimensionale alle istituzioni e alla popolazione ucraina, con il pieno coinvolgimento del Parlamento in ordine a qualsiasi iniziativa di potenziale grande impatto economico, iniziando a costruire un phase-out dell'impianto sanzionatorio a seguito del termine del conflitto, suggerendolo anche come leverage negoziale; ad adottare iniziative affinché le istituzioni europee assicurino pieno sostegno politico, economico e operativo alle associazioni e organizzazioni impegnate a fronteggiare le conseguenze umanitarie della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina". Leggi anche L'ambasciatore russo contro il Colle: "Falsità contro di noi"