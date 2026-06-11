Consiglio europeo, oggi le comunicazioni di Meloni in Parlamento

La presidente del Consiglio riferisce a Montecitorio in vista del vertice del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza anche iniziative per la pace in Ucraina con Stati Uniti, Nato e i partner del G7
Sono attese dalle ore 9 a Montecitorio le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza anche iniziative per la pace in Ucraina con Usa, Nato e partner del G7.
"Promuovere un ruolo attivo dell'Ue nel processo di pace in Ucraina"
Nella risoluzione viene stabilito l’obiettivo di "assicurare ogni utile iniziativa volta al raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, nel pieno rispetto della sovranità e dell'indipendenza, in coordinamento con gli Stati Uniti, la Nato e i partner del G7, e promuovendo un ruolo attivo dell'Unione Europea nel processo di pace e nella definizione della futura architettura di sicurezza continentale".
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E ancora sull’Ucraina: "Garantire la continuità del sostegno multidimensionale alle istituzioni e alla popolazione ucraina, con il pieno coinvolgimento del Parlamento in ordine a qualsiasi iniziativa di potenziale grande impatto economico, iniziando a costruire un phase-out dell'impianto sanzionatorio a seguito del termine del conflitto, suggerendolo anche come leverage negoziale; ad adottare iniziative affinché le istituzioni europee assicurino pieno sostegno politico, economico e operativo alle associazioni e organizzazioni impegnate a fronteggiare le conseguenze umanitarie della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina".
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Nella bozza della risoluzione di maggioranza c'è anche l'impegno del governo "a sostenere il processo di allargamento dell'Unione europea fondato sul merito individuale, sul rispetto dei criteri di adesione e sulla parità di trattamento tra tutti i Paesi candidati, quale strumento di rafforzamento della stabilità, della sicurezza e della coesione del continente europeo, con particolare attenzione ai Balcani occidentali, informando il Parlamento delle conseguenze economiche di qualsiasi nuovo ingresso". Come si legge nella bozza della risoluzione, "sono necessari progressi concreti e tangibili capaci di alimentare la fiducia dei cittadini dei Paesi candidati nella credibilità della prospettiva europea e di rafforzarne il sostegno al percorso politico e alle riforme richieste per l'adesione".
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