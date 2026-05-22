Flotilla, tornati a Roma attivisti italiani rilasciati da Israele: “Subiti botte e abusi”Cronaca
Nella serata di ieri il rientro a Fiumicino degli italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. Racconti choc, tra pestaggi e abusi sessuali. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Tajani chiede all'Ue sanzioni contro il ministro israeliano
Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite, sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Intanto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si muove per chiedere all’Ue sanzioni contro il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir.
Il rientro degli italiani
"A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente ma è stata anche una tortura psicologica. Per andare al porto mi hanno chiuso in una gabbia di ferro di un metro, dove non si vedeva nulla e fuori i cani che abbaiavano e graffiavano sul ferro", è la testimonianza di Antonella Mundu, toscana. "Se prima eravamo tornati umiliati ma sostanzialmente integri, stavolta torniamo letteralmente con le ossa rotte", è invece il commento di Luca Poggi. "Mi hanno buttato a terra, riempito di botte in quattro, mi mettevano fascette sulle mani stringendole e poi le staccavano via tirandole. Ma ancora, cercavano di farmi uscire la spalla, oppure mi prendevano per i capelli e mi alzavano su tipo trofeo", sono invece le descrizioni di Marco Montenovi, 43enne di Ancona. Un altro gruppo di attivisti era arrivato poco prima a Roma da Istanbul. Nella capitale turca erano giunti nel tardo pomeriggio a bordo di uno dei voli charter della Turkish decollati da Eilat con tutti gli altri attivisti di vari Paesi che avevano partecipato alla missione. I primi a rientrare erano stati in mattinata, via Atene, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha raccontato: "Ci pestavano e ci dicevano 'Welcome to Israel’, ci hanno picchiato selvaggiamente”. Racconti che combaciano con quelli di altri attivisti liberati dal centro di detenzione di Ketziot.
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Le denunce
Intanto è stata già trasmessa nei giorni scorsi a piazzale Clodio una nuova denuncia da parte del team legale italiano della Global Sumud Flotilla, in cui si ipotizza il reato di sequestro di persona. Le avvocate annunciano un'integrazione che verrà inviata nei prossimi giorni dopo avere raccolto le testimonianze dei connazionali. Gli attivisti verranno con ogni probabilità ascoltati dalle forze dell'ordine. E finirà agli atti dell'indagine della Procura della Capitale anche il video diffuso mercoledì sui propri canali social dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, in cui gli attivisti appaiono inginocchiati, con le mani legate dietro la schiena e derisi. Mentre il team legale internazionale si appresta a procedere anche di fronte alla Corte penale internazionale.
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Tajani chiede a Ue sanzioni contro ministro israeliano
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, vuole sanzioni europee contro il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, che ha "superato la linea rossa" con "inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani", come si vede nel video che ha fatto il giro del mondo e suscitato l'indignazione internazionale. La questione potrebbe già essere affrontata a livello comunitario la prossima settimana alla ministeriale esteri in programma a Cipro Sarà da vedere come reagiranno gli altri Paesi europei, visto che finora la stessa richiesta di agire contro Ben Gvir è stata avanzata dal solo primo ministro spagnolo. Pedro Sanchez. Sanzioni al solo Ben Gvir non sarebbero impossibili da imporre se ci fosse "l'intesa", fanno intanto sapere fonti vicine all'altro rappresentante Ue Kaja Kallas. Ma la misura richiede in ogni caso l'unanimità dei 27.
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YouTrend per Sky TG24/Ipa
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Secondo quanto emerge dalla rilevazione di YouTrend per Sky TG24, Israele è indicato come rivale dal 25% degli intervistati. Sui negoziati tra Usa e Iran cresce lievemente l’ottimismo, ma 7 su 10 ritengono probabile che la guerra riprenda. Tra gli altri temi, il Patto di stabilità e crescita: quasi metà degli italiani vuole rispettare il tetto del 3%, ma accetta l’idea di superarlo per spese mirate. Sull’energia, italiani divisi tra rinnovabili e nucleare. Lavoro: priorità sono taglio del cuneo e salario minimo