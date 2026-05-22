Il rientro degli italiani

"A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente ma è stata anche una tortura psicologica. Per andare al porto mi hanno chiuso in una gabbia di ferro di un metro, dove non si vedeva nulla e fuori i cani che abbaiavano e graffiavano sul ferro", è la testimonianza di Antonella Mundu, toscana. "Se prima eravamo tornati umiliati ma sostanzialmente integri, stavolta torniamo letteralmente con le ossa rotte", è invece il commento di Luca Poggi. "Mi hanno buttato a terra, riempito di botte in quattro, mi mettevano fascette sulle mani stringendole e poi le staccavano via tirandole. Ma ancora, cercavano di farmi uscire la spalla, oppure mi prendevano per i capelli e mi alzavano su tipo trofeo", sono invece le descrizioni di Marco Montenovi, 43enne di Ancona. Un altro gruppo di attivisti era arrivato poco prima a Roma da Istanbul. Nella capitale turca erano giunti nel tardo pomeriggio a bordo di uno dei voli charter della Turkish decollati da Eilat con tutti gli altri attivisti di vari Paesi che avevano partecipato alla missione. I primi a rientrare erano stati in mattinata, via Atene, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha raccontato: "Ci pestavano e ci dicevano 'Welcome to Israel’, ci hanno picchiato selvaggiamente”. Racconti che combaciano con quelli di altri attivisti liberati dal centro di detenzione di Ketziot.