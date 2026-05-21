Il Giorno, compie 70 anni lo storico quotidiano milanese

È il 21 aprile 1956 quando, su iniziativa di Enrico Mattei, nasce Il Giorno. Una testata che puntava a costruire una alternativa al Corriere della Sera per i lettori milanesi e aveva come modello di riferimento il quotidiano londinese Daily Express. Una storia che dura da 70 anni, intrecciata a doppio filo con quella di Milano e dell’intero Paese.

Un libro per celebrare il giornale

A raccontare, in chiave inedita, la storia di un giornale che ha ospitato gran parte dei più illustri scrittori italiani della seconda metà del Novecento, è il libro “Quelli che..Il Giorno”, edito All Around, scritto da Mario Consani con Stefano Passarelli. A fianco di giovani che poi sono diventati le firme più prestigiose del giornalismo italiano, e che si sono formati in una redazione che occupava un edificio in via Settala, c’erano i "giganti" della letteratura: Pier Paolo Pasolini con i suoi racconti della domenica, ma anche Carlo Emilio Gadda, Italo Calvino, Giorgio Bassani, Umberto Eco e Carlo Cassola. E ancora, Goffredo Parise, Natalia Ginsburg, Giorgio Manganelli, Attilio Bertolucci, Fernanda Pivano, e Leonardo Sciascia.

L'evento celebrativo a Milano

E questa sera a Palazzo Bovara, a Milano, si celebrano i 70 anni dello storico quotidiano milanese in un evento che segna anche il debutto ufficiale del nuovo editore Leonardo Maria Del Vecchio alla guida del gruppo. "Settant'anni de "Il Giorno" sono un patrimonio che appartiene a Milano, all'Italia, a chi ogni giorno ha scelto di informarsi con serietà – ha commentato Del Vecchio -. Una storia editoriale fatta di identità e credibilità che abbiamo il dovere di preservare e custodire nel tempo. Accompagnarla nel futuro sarà una pagina scritta insieme: da chi questo giornale lo fa con passione, da chi lo legge, e da chi crede ancora che un'informazione autorevole sia un bene essenziale per il Paese". Tra gli ospiti della serata l’arcivescovo Mario Delpini, Ignazio La Russa, il senatore Alberto Barachini, il sindaco Beppe Sala. Sul palco anche Malika Ayane e Alessandro Preziosi.